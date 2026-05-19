GROSSETO – Lunga e soddisfacente trasferta per Marco De Stasio e Denis Tognoni della ASD GC Tondi Sport alla III terza Tappa del Trofeo Borbonica Cup, svoltasi domenica scorsa nel Comune di Viggiano, in provincia di Potenza.

La gara nazionale, denominata “XCO delle Due Pinete”, è stata magistralmente organizzata dalla società sportiva Team Bykers Viggiano e ha richiamato gli specialisti della disciplina del cross country olimpico di tutta Italia che si sono potuti confrontare in un percorso estremamente suggestivo e tecnico. Vi era infatti una prima pineta caratterizzata da un lungo single track con tratti ripidi e curve molto strette il tutto reso ancor più complicato dalla presenza di un fondo roccioso ed umido. Terminato questo tratto vi era un passaggio all’interno del centro abitato di Viggiano che faceva da raccordo con la seconda pineta con caratteristiche completamente differenti rispetto alla prima: curve veloci, salti e strappi ripidissimi su di un fondo abbastanza compatto e regolare.

Al termine dei quattro giri previsti De Stasio si è imposto con margine nella categoria M4 classificandosi in terza posizione assoluta di tutte le categorie amatoriali. Una bella vittoria che lascia ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti, primo fra tutti il Campionato Italino Marathon che andrà in scena domenica prossima a Reggio Calabria.

Bellissimo successo anche per Tognoni che ha dominato la categoria M5 chiudendo la manifestazione in settima posizione assoluta tra i master confermando il suo ottimo stato di forma.

Dopo la parentesi nelle lunghe distanze della prossima domenica sarà di nuovo il tempo del cross country, con la partecipazione alla seconda ed ultima tappa del Campionato Toscano che vede De Stasio nella prima posizione provvisoria e Tognoni in quinta.