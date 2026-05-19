GROSSETO – Un’operazione mirata contro lo spaccio di droga nell’area della stazione ferroviaria ha portato ieri a due arresti (un nigeriano di 49 anni, e un marocchino di 42 anni) da parte della Polizia municipale di Grosseto, in particolare degli agenti del Nucleo sicurezza.

L’intervento è scattato al termine di un’attività di osservazione e controllo condotta in borghese nella zona del parcheggio del supermercato e dell’area vicina alle ferrovie, un punto già monitorato nelle ultime settimane dagli agenti. Secondo quanto ricostruito, il gruppo operava con ruoli distinti: chi gestiva i contatti con i clienti, chi recuperava la sostanza nascosta e chi si occupava della consegna.

Per monitorare i movimenti sospetti, gli agenti hanno organizzato un servizio articolato con personale appostato in punti strategici, pattuglie in auto, operatori in bicicletta e il supporto delle telecamere di videosorveglianza.

Durante il controllo, gli investigatori hanno notato un uomo raggiungere un altro soggetto nella zona del parcheggio. Poco dopo uno dei sospettati si è allontanato verso l’area retrostante il cimitero, vicino alla recinzione ferroviaria, dove avrebbe recuperato la droga nascosta per poi consegnarla a un secondo uomo.

La successiva cessione è stata seguita dagli agenti fino all’area del terminal bus, dove è scattato il controllo. Addosso a uno dei fermati sono stati trovati circa due grammi di hashish appena acquistati. L’acquirente avrebbe poi confermato agli agenti di aver comprato la sostanza dal pusher fermato poco prima.

A quel punto gli agenti sono tornati nella zona dove era stata nascosta la droga e, anche grazie all’intervento dell’unità cinofila, hanno recuperato altre 24 dosi di hashish, per un totale di circa 30 grammi, confezionate in modo identico a quella appena ceduta.

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti: uno in flagranza e l’altro in concorso. Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati denaro e droga.

Oggi il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere per il nigeriano e il divieto di dimora per il marocchino.