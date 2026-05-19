FOLLONICA – Grande successo per “La vie en rose”, evento di beneficenza svoltosi sabato 16 maggio al Teatro La Leopolda di Follonica, in cui si è affrontato in modo nuovo e su piani diversi, il tema delle malattie oncologiche.

Ideata da Alessandra Ceccarelli con il sostegno organizzativo di “Insieme in rosa” Odv e dell’associazione Gef Gruppo Eventi Follonica, la giornata si è aperta in una affollata Sala Allegri, alla presenza del sindaco della Città di Follonica, Matteo Buoncristiani, l’assessore Sandro Marrini, l’assessore Stefania Turini e il sindaco di Scarlino Francesca Travison.

Un interessante convegno medico avente il proprio focus sulla sensibilizzazione e prevenzione. Ospite d’onore il professor Pierfranco Conte, direttore scientifico San Camillo Hospital Irccs, e i medici della Breast Unit dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, le dottoresse Maria Grazia Pieraccini, Cristina Grechi, Cristina Pacchiarotti, Ilaria Pastina, Giovanna Buonfrate, Cristina Duetti e Antonella Viterbo. Una tavola rotonda di carattere medico scientifico aperta al pubblico, che ha partecipato attivamente, con interventi e domande ai relatori presenti.

Dopo questo spazio informativo, si è aperta la pagina “emozionale”, quando sul palco del Teatro La Leopolda si è svolta la fiabesca sfilata “Principesse per una sera“, le cui modelle sono state donne che hanno affrontato un percorso oncologico affiancate in passerella dai medici dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. In scena gli incantevoli abiti delle boutique “Via Roma1”, “Doppia Linea ” e “Non solo bianco “, di Follonica.

Un defilè dall’alto valore simbolico, l’invito alla speranza per chi affronta un percorso oncologico e il segno della rinascita per chi ha superato la malattia. Lo spettacolo è stato arricchito dalle esibizioni canore di Valentina Toni e Lorella Santori ed impreziosito dell’esibizione della scuola di ballo Odissea 2001.

Convegno e sfilata sono stati condotti e presentati da Luca Bani. L’evento si è concluso con un aperitivo allietato dalla musica di Marco One Dj, in un ambiente contornato dalle opere pittoriche di Si.Mon Art Gallery, che ha donato un quadro (appositamente creato) all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione l’Amministrazione Comunale della Città di Follonica, l’associazione Carnevale di Follonica, il Ccn La Dolce Vita, l’associazione Ristoranti Follonica, la Commissione Pari Opportunità di Follonica, l’Aloha Beach Restaurant e il Vivaio Il Tulipano, a dimostrazione della capacità di saper fare squadra del tessuto economico e sociale della città del golfo.

L’incasso dell’evento verrà devoluto per l’acquisto di strumentazione medica per l’ospedale Misericordia di Grosseto.

“La vie en rose, un’emozionante, intensa, suggestiva, coinvolgente, quasi commovente, indimenticabile serata – concludono gli organizzatori -. Al Teatro La Leopolda di Follonica è stata celebrata la forza della vita”.