GROSSETO – Importante riconoscimento per uno studente del Polo liceale Aldi di Grosseto. Davide Picchi, alunno della classe 3 A del Liceo scientifico ordinario, è stato premiato al concorso fotografico “Fi/oTO 2026”, promosso dall’Orto e museo botanico del sistema museale di ateneo dell’Università di Pisa.

Il giovane grossetano si è classificato al primo posto tra gli scatti realizzati dagli studenti e quarto nella graduatoria generale della competizione.

Premiato uno scatto dedicato alla bellezza botanica

Il concorso era dedicato alla valorizzazione della flora spontanea e della bellezza del patrimonio botanico e ha raccolto centinaia di fotografie provenienti da tutta la Toscana e presentate da partecipanti di ogni età.

La commissione giudicatrice, insieme al voto della giuria popolare e dei social, ha premiato la sensibilità artistica e l’attenzione fotografica dimostrate da Davide Picchi, selezionando il suo lavoro tra le opere più apprezzate dell’edizione 2026.

La premiazione a Pisa

La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta lunedì 18 maggio nell’Aula Savi di Pisa.

Grazie al risultato ottenuto, la fotografia dello studente del Polo Aldi sarà esposta nella mostra temporanea allestita all’interno del Museo Botanico di Pisa e verrà inserita nel calendario ufficiale 2027 dell’Orto e Museo Botanico.

Premio anche per la classe

Il riconoscimento porterà un’opportunità anche ai compagni di classe di Davide Picchi. Nel prossimo anno scolastico, infatti, la 3 A del Liceo Scientifico avrà la possibilità di partecipare gratuitamente a una visita guidata e a un laboratorio didattico all’interno dell’Orto botanico di Pisa.