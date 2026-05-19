GROSSETO – Sulla scia del successo dello scorso anno, Confcommercio Grosseto, in stretta collaborazione con l’Associazione Ristoratori di Follonica e il Comune di Follonica rinnova il proprio impegno a supporto del comparto ricettivo e dei pubblici esercizi della Maremma organizzando la seconda edizione del seminario “La sicurezza alimentare alla vigilia di una nuova stagione balneare, domande e risposte“.

L’appuntamento è per mercoledì 27 maggio a partire dalle ore 9.30 nella Sala Tirreno del Comune di Follonica, in via Bicocchi. La Città del Golfo, località simbolo del turismo costiero del territorio, torna così a ospitare un vero e proprio focus operativo concepito per riepilogare le rigide normative di sicurezza da assicurare all’interno dei ristoranti e dei pubblici esercizi. Un’opportunità strategica per mettere a fuoco le migliori pratiche in uso e innalzare ulteriormente gli standard qualitativi a beneficio di residenti e visitatori.

Per garantire il massimo spessore tecnico e istituzionale all’evento, prenderanno parte ai lavori in qualità di relatori i rappresentanti delle principali autorità competenti in materia di vigilanza e tutela della salute pubblica: l’Azienda USL Toscana Sud-Est, il Comando territoriale Carabinieri Nas di Livorno e la Capitaneria di Porto di Follonica.

“Affrontare la stagione balneare con una preparazione impeccabile sul fronte della sicurezza alimentare non è solo un obbligo normativo, ma rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la reputazione turistica della nostra Maremma – afferma Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto -. Come associazione che opera a costante sostegno dell’imprenditoria, crediamo che la sinergia diretta tra gli operatori e le autorità di controllo sia la chiave per prevenire le criticità e valorizzare il lavoro dei nostri ristoratori. Questo forum nasce proprio per offrire risposte chiare e strumenti concreti a chi fa impresa, confermando il ruolo di Confcommercio come partner strategico per la crescita e la tutela del commercio e del turismo locale. L’invito a partecipare è esteso a tutti gli operatori della somministrazione, della ristorazione e del comparto ricettivo interessati a consolidare le proprie competenze in vista della imminente stagione estiva”.