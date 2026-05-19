GROSSETO. GROSSETO – Si aprirà ufficialmente giovedì 21 maggio, alle ore 17, il secondo “Memorial Carlo Zecchini”, organizzato dalla Pro Soccer Lab, con il patrocinio del Comune di Grosseto, in ricordo di uno dei più grandi calciatori della storia maremmana. Il torneo di calcio giovanile sarà dedicato alla categoria Under 14, e vedrà la presenza di otto squadre professionistiche, Lazio, Roma, Atalanta, Torino, Spezia, Empoli, Pisa e Arezzo, e dodici dilettantistiche, che si affronteranno in tre impianti di Grosseto e uno di Castiglione della Pescaia.

“Questo memoriale rappresenta anche una straordinaria opportunità per il territorio. Eventi come questo valorizzano la nostra città non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche turistico e sociale, creando occasioni di incontro, condivisione e crescita per tutta la comunità – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. In questi giorni tante famiglie, atleti e accompagnatori vivranno Grosseto e il suo territorio, conoscendone l’accoglienza, la passione e l’identità. Perché lo sport insegna molto più del risultato finale. Insegna il sacrificio, la disciplina, l’impegno quotidiano e il rispetto delle regole. Insegna a vincere con umiltà e ad affrontare le sconfitte con maturità. È questo il significato più bello del “Memorial Carlo Zecchini”: trasformare il ricordo di un grande uomo in un’occasione concreta di crescita per le nuove generazioni.”

“Il Memorial Carlo Zecchini rappresenta molto più di un semplice torneo sportivo: è un appuntamento che custodisce la memoria di una figura simbolo del calcio grossetano e, allo stesso tempo, guarda al futuro attraverso i giovani. La seconda edizione – dice Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale – conferma la crescita di una manifestazione che porta a Grosseto società prestigiose, famiglie, tecnici e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero, valorizzando il nostro territorio sotto il profilo sportivo, turistico e sociale. Ringrazio la Pro Soccer Lab, gli assessori e gli uffici comunali che hanno seguito l’organizzazione e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile anche questa edizione del Memorial”.

“Ringraziamo il Comune di Grosseto per il patrocinio e l’assessorato allo Sport, e l’assessore Fabrizio Rossi per l’aiuto e la collaborazione a questa seconda edizione. Dopo la grande partecipazione dello scorso anno – spiega Daria Plutnik, vicepresidente Pro Soccer Lab – siamo davvero felici di presentare la seconda edizione di un Memorial che per noi non rappresenta solo un torneo di calcio giovanile ma anche e soprattutto un modo per celebrare uno dei personaggi più importanti, come uomo e come giocatore, della storia calcistica di Grosseto. Anche quest’anno l’organizzazione ha lavorato a testa bassa per tanti mesi, per cercare di preparare tutto al meglio, e per mettere in primo piano i valori dello sport e la valorizzazione dei settori giovanili, rilanciando anche il territorio dal punto di vista turistico e culturale, viste le tantissime persone che lo scorso anno si sono ritrovate nel capoluogo maremmano per la prima edizione. Vogliamo ringraziare il Comune di Grosseto per il patrocinio, e tutti i nostri sponsor, che ci hanno permesso di costruire e realizzare questo evento. Un grazie di cuore anche a tutto il nostro staff tecnico, ai collaboratori e ai volontari che da mesi si sono messi a disposizione con una passione infinita”.

LE SQUADRE

Sono 20 in totale le squadre, professioniste e non, che si sfideranno per contendersi il secondo titolo di migliore formazione Under 14, dopo la vittoria della Lazio nella prima edizione. Le squadre sono divise in cinque gironi. Girone A: Atalanta, Us Pontedera, Asd Caorle, Pro Soccer Lab.

Girone B: Ss Lazio, Empoli Fc, Monteserra, Vjs Velletri.

Girone C: Torino Fc, Tau Calcio Altopascio, Lodigiani Calcio, Venturina.

Girone D: As Roma, Spezia, Fair Play Messina, Nuovagrosseto.

Girone E: Pisa Sporting Club, Ss Arezzo, As Ostiamare, Acr Roselle.

IMPIANTI SPORTIVI

Le partite si giocheranno in tre impianti di Grosseto e uno di Castiglione della Pescaia: lo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto, che sarà il campo principale, e poi il campo sportivo “Palazzoli”, il campo sportivo “Bruno Passalacqua” della Nuova Grosseto Barbanella e il campo sportivo “Marco Nucci” nel Centro sportivo Casamorino della Pro Soccer Lab, di Castiglione della Pescaia.

IL CALENDARIO

Giovedì 21 maggio

Si aprirà ufficialmente il torneo con la presentazione delle squadre, organizzata in collaborazione con il Centro commerciale naturale, che sfileranno lungo il corso di Grosseto a partire dalle ore 17 per arrivare in piazza Dante, dove sul palco partiranno i saluti istituzionali e saranno poi presentate tutte le venti squadre partecipanti. Nell’occasione sarà Piero Armellini, presidente onorario della Pro Soccer Lab ed ex compagno di squadra proprio di Carlo Zecchini al Grosseto, a consegnare le targhe ai capitani.

Venerdì 22 maggio

Le prime gare si giocheranno la mattina: alle 9.15 allo stadio Zecchini esordirà la Pro Soccer Lab padrona di casa contro il Caorle, mentre alle 10.30 Pisa-Ostiamare e alle 11.45 Lazio-Empoli. Nel pomeriggio alle 15.30 giocheranno Roma-Fair Play Messina, alle ore 16.45 Pro Soccer Lab-Atalanta e alle 18 Lazio-Velletri. Al Casamorino di Castiglione si giocheranno alle 9.15 Monteserra-Velletri e alle 10.30 Atalanta-Pontedera. Nel pomeriggio alle 15.30 Tau-Venturina, alle 16.45 Empoli-Monteserra e alle 18 Caorle-Pontedera. Sul terreno del Nilo Palazzoli, invece, alle 9.15 giocheranno Torino-Venturina, mentre alle 10.30 Tau-Lodigiani e alle 11.45 Arezzo-Roselle. Nel pomeriggio alle 15.30 Spezia-Nuovagrosseto, alle 16.45 Pisa-Roselle e alle 18 Arezzo-Ostiamare. Sul campo della Nuovagrosseto si giocherà, alle 9.30, Roma-Nuovagrosseto, mentre alle 10.45 Spezia-Fair Play Messina. Nel pomeriggio alle ore 15.30 si giocherà Torino-Lodigiani.

Sabato 23 maggio

Allo Zecchini si giocheranno Pisa-Arezzo (ore 9.15), Roma-Spezia (ore 10.30) e Tau-Torino (ore 11.45). Nel pomeriggio, finita la fase a gironi, si affronteranno la prima del Girone D contro la prima del Girone E (ore 14.45), la prima del Girone C contro la seconda migliore seconda (ore 16), la prima del Girone B contro la terza migliore seconda (ore 17.15), la prima del Girone A contro la prima migliore seconda (ore 18.30). Al Casamorino di Castiglione si giocheranno Ostiamare-Roselle (ore 9.15), Atalanta-Caorle (ore 10.30), mentre nel pomeriggio la finalina tra la ventesima e la diciannovesima classificata (ore 16) e quella tra la diciottesima e la diciassettesima classificata (ore 17.15). Al Nilo Palazzoli si giocheranno Lazio-Monteserra (ore 9.15), Empoli-Velletri (ore 10.30) e Lodigiani-Venturina (ore 11.45). Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18.30, le altre “finaline” dalla sedicesima alla undicesima classificata. Alla Nuovagrosseto si giocheranno Pro Soccer Lab-Pontedera (ore 9.30) e Fair Play Messina-Nuovagrosseto (ore 10.45). Nel pomeriggio alle 15.30 finalina tra decima e nona.

Domenica 24 maggio

Domenica mattina spazio alle due semifinali (alle ore 9.15 e 10.30) allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, mentre al Nilo Palazzoli si giocheranno con gli stessi orari la finalina tra ottava e settima e quella tra quinta e sesta. Nel pomeriggio, allo Zecchini, si giocherà la finale per il terzo e quarto posto (ore 14.30) e la finalissima (ore 15.30). Al termine della finale ci saranno le premiazioni.

Gli orari delle partite potranno subire variazioni per motivi organizzativi: per aggiornamenti in tempo reale è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it o i social della Pro Soccer Lab.

Il secondo “Memorial Carlo Zecchini” è stato organizzato dalla Pro Soccer Lab con il patrocinio del Comune di Grosseto e con il sostegno e il supporto di: Macron Sport; Fideuram private banker Federico Boni e Giorgio Peri; Stefano “Parrucca”; Caffè Damoka; Grosseto Edilizia; Locanda de’ Medici; Leonardo Gomme; Cieloverde Camping Village; Edilizia Interna; Rosso, Zanelli & Goffo; Unicoop Etruria; Stamperia Timbrificio Pezzi; Vetreria V.Esse; Vside Studio; Tiemme; Glou Glou Toscana; Lions Club Grosseto Host; Alfa-Tec; Rangers; Autofficina Tonini Sas.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

I biglietti per le partite sono acquistabili direttamente alle biglietterie dei quattro impianti o sul sito della Pro Soccer Lab con la seguente formula: biglietto giornaliero verde (valido per tutte le partite di venerdì su tutti e quattro gli impianti) 10 euro; biglietto giornaliero bianco (valido per tutte le partite di sabato su tutti e quattro gli impianti) 10 euro; biglietto giornaliero nero (valido per tutte le partite di domenica su tutti gli impianti) 10 euro; abbonamento gold (valido per tutte le partite) 25 euro. Entrata gratuita per i ragazzi sotto i 14 anni e per le persone con disabilità.

I risultati, le informazioni e gli aggiornamenti sull’evento si possono trovare sui canali ufficiali della Pro Soccer Lab: www.prosoccerlab.it, sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram e su quello TikTok.