FOLLONICA – Rinviato l’evento “Tortello Day – Tortellaut”, l’evento benefico a favore dell’associazione Biglie Sciolte Aps, inizialmente previsto per domenica 24 maggio presso la Fonderia 1.

A farlo sapere è l’Associazione Ristoratori di Follonica: “La decisione di posticipare la serata è stata presa di comune accordo tra il direttivo e gli organizzatori per cause di forza maggiore legate a improvvisi problemi familiari che hanno colpito la Presidenza – dichiara il presidente Michele Cocola -. Tale situazione non ci consente di garantire, in questo momento, la presenza organizzativa e l’impegno totale che un evento di questa portata richiede”.

Il progetto “Tortellaut” nasce con un obiettivo nobile e profondo: sostenere le famiglie e le mamme dei ragazzi autistici del territorio: “Per l’Associazione Ristoratori, questa non è solo una cena, ma un momento di grande unione e solidarietà per tutta la comunità follonichese. Proprio per il profondo rispetto che nutriamo verso l’associazione Biglie Sciolte e verso la causa che rappresenta, riteniamo fondamentale organizzare la serata nel migliore dei modi, assicurando la massima partecipazione cittadina che questo progetto merita”.

“Non vogliamo che un’iniziativa così preziosa sia penalizzata da contingenze organizzative improvvise – proseguono i ristoratori -. Il nostro impegno verso Biglie Sciolte e verso la promozione del tortello maremmano come veicolo di solidarietà e aggregazione resta fermo e centrale nei nostri progetti. Nelle prossime settimane comunicheremo la nuova data in cui l’evento sarà riprogrammato, con la certezza di poter contare sul grande cuore e sull’entusiasmo dei cittadini di Follonica”.

“Tutti coloro che avessero già acquistato o prenotato il ticket d’ingresso in prevendita presso i ristoranti aderenti, potranno chiederne il rimborso o conservarlo per la nuova data. Certi della comprensione di tutta la cittadinanza, vi diamo appuntamento a presto per fare del bene, insieme”.