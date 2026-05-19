GROSSETO – Domenica trionfale per la rosa femminile senior del Grosseto Rugby Club. Le sempre più famose Raccattate hanno riportato infatti una pesantissima vittoria contro il sodalizio Gispi e Cime che è valsa il pass per le finali nazionali che si giocheranno a Parma il 7 giugno. Il risultato finale è stato un 54-26 di per sé esaltante, ma ancora più prezioso per la nuova esperienza agonistica in vista.

Presenti Angelini, Antonucci, Bicecci, Castellana, Castellani, Ciccioni, Comandi, Del Bufalo, Feri, Leggieri, Ongaro, Paladini, Ristori e Zauli. Allenatori e accompagnatori: Mariotti, Castagnini, Anello e Noferini. Non convocate ma presenti con il loro sostegno Ongaro e Faraci.

In campo proprio a Grosseto al “Viviana e Francesca” un non meno entusiasmante rugby show della categoria Under 12 cui hanno preso parte Golfo Rugby, Titani, Gambassi, Montelupo e Colle Val d’Elsa oltre agli stessi biancorossi.

Dopo gli scontri del classico girone, gli allenatori hanno deciso di fare vivere a tutti i ragazzi l’emozione del rugby dei grandi per 20 minuti di gioco intenso, che ha visto i rugbisti in erba lottare con tutte le loro forze fino alla fine.