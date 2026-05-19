GROSSETO – C’è anche un uomo residente a Grosseto tra le sei persone arrestate nell’ambito di una vasta operazione contro la pedopornografia online coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze e condotta dalla Polizia di Stato attraverso il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Toscana.

L’inchiesta ha portato complessivamente a sei arresti e a due denunce in stato di libertà nelle province di Pisa, Lucca, Pistoia, Grosseto, Prato, Massa Carrara e Firenze. Gli indagati, uomini di età compresa tra i 45 e i 70 anni, sono accusati di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme online.

Oltre 50mila file nel computer del grossetano

Particolarmente grave la posizione dell’ultrasessantenne grossetano arrestato dagli investigatori della Polizia postale. Secondo quanto emerso dalle indagini, nel suo computer sarebbero stati trovati oltre 50mila file contenenti immagini e video di abusi su minori, compresi filmati nei quali si sentirebbero le urla e i pianti delle vittime.

Gli investigatori ritengono che il materiale venisse reperito e condiviso attraverso circuiti online dedicati. Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, il dispositivo informatico sarebbe stato ancora attivo nel download di nuovi contenuti illeciti.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati computer, hard disk, chiavette Usb e altri supporti informatici contenenti ulteriori migliaia di file.

Le indagini coordinate dalla Procura di Firenze

L’uomo è stato fermato il 14 maggio. L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Coniglio, che ha disposto per lui gli arresti domiciliari con prescrizioni particolarmente rigide: divieto di utilizzare dispositivi elettronici e informatici e divieto di contatti con l’esterno.

Le indagini, coordinate dai pubblici ministeri Alessandro Mozza e Sandro Cutrignelli della Procura di Firenze, sono ancora in corso.

“Dedizione ossessiva” alla raccolta del materiale

L’operazione è il risultato di mesi di monitoraggio da parte della Polizia postale sulle attività degli indagati. Attraverso approfondimenti tecnici e investigativi, gli agenti hanno ricostruito un sistema di download e condivisione continua di materiale pedopornografico.

Nel corso delle otto perquisizioni domiciliari eseguite simultaneamente con il supporto di oltre trenta operatori, sono state sequestrate decine di migliaia di file. In alcuni casi, spiegano gli investigatori, il materiale era archiviato in maniera meticolosa e suddiviso per categorie, elemento che evidenzierebbe una “dedizione ossessiva” alla raccolta e diffusione dei contenuti illegali.

L’operazione rappresenta un duro colpo ai circuiti criminali legati allo sfruttamento sessuale dei minori online, fenomeno che continua a destare forte allarme tra le autorità investigative.