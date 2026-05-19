GAVORRANO – Una settimana di iniziative dedicate ai fiumi, alla conoscenza delle attività della bonifica e alla tutela dell’ambiente. Dal 16 al 24 maggio torna la 26ª Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa da ANBI sul tema “L’acqua coltiva la pace”, per sottolineare il valore strategico dell’acqua come risorsa fondamentale per lo sviluppo, la sicurezza alimentare e la cooperazione tra territori.

La manifestazione gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Unarga e si inserisce in un contesto sempre più attuale, in cui la gestione sostenibile della risorsa idrica rappresenta una delle principali sfide ambientali e sociali.

In questo quadro, il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa organizza nelle giornate del 20 e 21 maggio, dalle 17:00 alle 19:00, due sopralluoghi guidati sul Fiume Cornia, promossi nell’ambito delle attività del Contratto di Fiume Cornia.

Le visite saranno accompagnate dall’ingegner Giancarlo Gusmaroli, esperto del settore, e rappresenteranno un’importante occasione di approfondimento e confronto dedicata alla conoscenza del territorio fluviale, delle sue criticità e delle prospettive di valorizzazione ambientale. I partecipanti potranno osservare da vicino le dinamiche del corso d’acqua, comprendere le problematiche legate alla gestione idraulica e confrontarsi sui possibili interventi per una gestione sostenibile e condivisa del territorio.

«Questa iniziativa – dichiara Francesco Filippi presidente del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa – vuole essere un momento concreto di apertura e dialogo con il territorio. La conoscenza diretta dei nostri corsi d’acqua e delle attività di bonifica è fondamentale per costruire una maggiore consapevolezza collettiva e coinvolgere cittadini e associazioni nella tutela di un bene prezioso come l’acqua. Solo attraverso una gestione partecipata possiamo affrontare efficacemente le sfide legate ai cambiamenti climatici e alla sicurezza idraulica».

L’iniziativa è aperta ai cittadini, alle associazioni e a tutti i soggetti interessati a partecipare al percorso del Contratto di Fiume, favorendo un confronto attivo tra istituzioni e comunità locali.

All’interno della Settimana della Bonifica sarà inoltre possibile visitare gli impianti idrovori del Consorzio, accompagnati da un tecnico consortile, previa prenotazione. Un’opportunità per conoscere da vicino il funzionamento delle infrastrutture idrauliche e il lavoro svolto quotidianamente per garantire la sicurezza del territorio, la gestione delle acque e la prevenzione del rischio idraulico.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Consorzio 5 Toscana Costa (www.cbtoscanacosta.it), i canali social Facebook e Instagram oppure scrivere alla mail: [email protected]