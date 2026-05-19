GROSSETO – Una giornata splendida, baciata dal sole e dall’entusiasmo di ben ottanta ragazzi di sei scuole della città di Grosseto che fin dal mattino hanno invaso le sponde e le acque del fiume Ombrone. La seconda edizione del Palio Rafting Studentesco, il grande evento sportivo e ambientale targato Terramare e Uisp Grosseto, insieme ad Acquaviva Uisp nazionale, con il supporto del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, del Comune di Grosseto e di Banca Tema, si è chiusa con un successo straordinario, confermando la crescita dell’evento e regalando una mattinata di pura festa e sana competizione.

A conquistare il titolo di questa edizione 2026 è stato il liceo scientifico sportivo Pietro Aldi, autore di una prova maiuscola in finale. I nuovi campioni si sono confrontati nell’atto conclusivo con l’equipaggio del polo tecnologico Manetti Porciatti e i detentori del titolo dello scorso anno dell’istituto Leopoldo II di Lorena. Una finale emozionante, che il capitano del liceo Aldi, Davide Caridi, descrive così: «Siamo partiti molto bene. Nella dirittura siamo riusciti a distaccare abbastanza gli avversari, poi alla girata della boa, che è stata la fase più faticosa, le altre due barche si sono scontrate e noi abbiamo avuto campo libero. Siamo stati in vantaggio dall’inizio alla fine, penso che ce lo siamo meritato. Ma al di là della vittoria, ci siamo divertiti tantissimo, è stata una bellissima esperienza per tutti noi. Per noi è un premio anche alla fatica fatta, visto che veniamo sul fiume a provare da tutto l’anno».

Per il liceo Aldi si aprono le porte della finale nazionale a Rieti, ma bravissimi anche tutti gli altri equipaggi in gara che hanno dimostrato grande spirito sportivo e competitività: il liceo Rosmini, l’istituto Fossombroni e il polo Bianciardi, applauditi dai tanti studenti presenti lungo il Berrettino.

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Seconda edizione del Palio Rafting Studentesco: vince il liceo Aldi

La manifestazione ha permesso a studenti e docenti di vivere alla grande il fiume Ombrone, che si presentava ingrossato dalle recenti piogge ma che è stato affrontato in totale sicurezza grazie al lavoro infaticabile delle guide di Terramare. Un’azione, quella del binomio Terramare-Uisp, affiancato nell’ultimo periodo dal Consorzio di Bonifica, che da dieci anni sta trasformando il rapporto tra Grosseto e il suo corso d’acqua. “È stata una mattinata bellissima, come al solito vince l’evento, vince la solidarietà e vince la voglia di stare insieme – commenta soddisfatto Maurizio Zaccherotti, coordinatore nazionale Uisp Acquaviva e presidente di Terramare – Quest’anno abbiamo avuto sei istituti partecipanti, i ragazzi stanno tornando sul fiume perché si allenano qui tutto l’anno, e questo è sinonimo di valorizzazione, attaccamento al territorio e voglia di proteggerlo e viverlo a 360 gradi”.

Un orgoglio condiviso pienamente anche dal presidente di Uisp Grosseto, Massimo Ghizzani: “La Uisp è anche ambiente, e lo dimostrano tutti i giovani delle scuole coinvolti. A vincere è veramente l’aggregazione e lo spirito con cui hanno preso parte a questa manifestazione sul nostro Ombrone, sempre più valorizzato da Terramare. Abbiamo vinto tutti, e ha vinto il fiume che costeggia la nostra città”.

L’evento si è inserito significativamente all’interno della Settimana della Bonifica, per una forte e rinnovata sinergia con il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. A rappresentare l’ente sulle sponde dell’Ombrone, insieme al presidente Federico Vanni che ha premiato gli studenti con Dino Cibecchini di Banca Tema, è stato Francesco Corridori, responsabile monitoraggio e programmazione lavori del Consorzio: “Oggi non parliamo soltanto di manutenzione e sicurezza idraulica – sottolinea Corridori – ma di fruibilità e valorizzazione del fiume dal punto di vista ambientale. Questa è una bellissima festa che rientra in una settimana impegnativa e ricca di appuntamenti. Nei prossimi giorni porteremo sul fiume anche le scuole elementari, perché è fondamentale far conoscere ai più giovani l’Ombrone, la bonifica e la storia del nostro territorio”.

Al termine delle gare la festa è continuata sulla riva con le premiazioni e la consegna dei gadget per tutti i partecipanti, offerti da Cb6, a coronamento di una giornata in cui lo sport, la sicurezza e la natura hanno trionfato insieme.