CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Hai preso tutto, anche la dignità. Lascia stare le mamme e le donne che hanno un cuore d’oro». Questo è parte di un cartello comparso a Castiglione della Pescaia e appeso ad un cestino della spazzatura sul Lungomare, dopo il ponte Giorgini.

Il cartello è una richiesta più che un avvertimento, indirizzato ad un uomo straniero, sposato, che secondo quanto si legge avrebbe “preso in giro” sentimentalmente, alcune ragazze del paese, illudendole.

«Penso che ti chiami … e sei tedesco, parli poco italiano – si legge nel cartello -. Hai fatto un gran casino in questo paese».

«Hai la moglie in Germania e spezzi il cuore a donne di qui. Donne per bene non quelle che potresti usare no, ti prendi quelle serie, belle e oneste, che hanno sofferto abbastanza e le usi per i tuoi obiettivi, per avere aiuto, e prometti mille cose e non ne mantieni nemmeno una» continua il racconto che sembra scritto forse da una di queste ragazze che sarebbero state “illuse” o qualcuno di molto vicino a loro.

«Hai distrutto la vita di persone e nonostante tutto fai il figo e cerchi altre vittime. Smettila. Scrivo questo perché ho visto persone che soffrono come un cane e si volevano togliere la vita per colpa tua. Perché hai preso tutto, anche la dignità. Ci sono posti per te adatti dove pagare e andare via e con quelle donne puoi giocare. Ma lascia stare le mamme e le donne che hanno un cuore d’oro».