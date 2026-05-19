GROSSETO – L’assemblea dei soci di Estra Energie, società di vendita di gas naturale ed energia elettrica del Gruppo Estra, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, che si chiude con un utile netto di 36,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il precedente esercizio.

Nel corso del 2025 Estra Energie ha generato ricavi complessivi per 982,7 milioni di euro, con un Ebitda di 84,4 milioni di euro e un Ebit di 49,4 milioni di euro. Risultati che dimostrano la capacità della Società di continuare a generare valore in un contesto caratterizzato da instabilità e volatilità.

Nel corso dell’anno la società ha venduto circa 891 milioni di metri cubi di gas naturale e oltre 1.046 GWh di energia elettrica.

Al 31 dicembre 2025, i clienti finali serviti ammontano a circa 707.000, tra mercato libero e tutele graduali, su tutto il territorio nazionale con una presenza consolidata nell’Italia centrale.

Sul fronte societario, nel 2025 Estra Energie ha sottoscritto il primo Corporate Power Purchase Agreement, della durata di cinque anni, per l’approvvigionamento di energia rinnovabile. Il Cppa, valido per il periodo 2026–2030, prevede la fornitura di 10 GWh di energia elettrica rinnovabile all’anno a prezzo fisso, destinate al soddisfacimento del fabbisogno energetico di Alia e Revet, società appartenenti alla multiutility Plures, di cui il Gruppo Estra rappresenta l’attore industriale di riferimento nel settore energetico.

“I risultati del 2025 confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità di generare valore in un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione – dichiara Franco Scortecci, presidente di Estra Energie – Il progressivo incremento dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili prodotta dagli impianti del Gruppo, insieme alla stipula di contratti PPA per energia rinnovabile, rappresenta un tassello rilevante della nostra strategia di approvvigionamento, orientata a stabilizzare le forniture e a contribuire alla sicurezza energetica dei territori in cui operiamo. Un percorso che rafforza il posizionamento di Estra Energie nel panorama energetico nazionale e accompagna la transizione verso un modello energetico sempre più sostenibile”.

“Il 2025 ha confermato un positivo andamento della società anche in presenza di un contesto di mercato fortemente instabile – afferma Fabio Cannari, Amministratore Delegato di Estra Energie –. Abbiamo gestito gli approvvigionamenti con attenzione e prudenza e continuato a investire nell’acquisizione, nell’innovazione tecnologica e nella fidelizzazione della clientela. Guardiamo al 2026 con determinazione, consapevoli delle incertezze geopolitiche e di mercato, ma forti di una struttura sempre più integrata e orientata alla soddisfazione dei clienti e al costante miglioramento della qualità del servizio”.