CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Le squadre giovanili dell’Hc Castiglione sono in piena preparazione, in vista dei tre concentramenti delle finali. In pista in sequenza l’Under 17 Lo Scoiattolo che ha terminato il campionato al secondo posto alle spalle dei Pumas Viareggio A. Poi toccherà all’Under 15 La Scala, campioni d’Italia uscenti, che hanno dominato la stagione con 20 vittorie e solo due sconfitte. E l’Under 23 Blue Factor che ha chiuso al primo posto con 31 punti, in coabitazione con il Forte dei Marmi e il Sarzana il raggruppamento. Il Casa Mora sarà poi il teatro del Trofeo Promoter.

Il primo quintetto a scendere in pista l’under 17 Lo Scoiattolo Castiglione, allenato da Massimo Bracali insieme a Federico Paghi. Al pala Barsacchi di Viareggio dal 28 al 30 maggio, i biancocelesti sono stati inseriti nel girone B, insieme a Roller Bassano A, Italplastics Bdl Correggio, Thiene e Azzurra Novara.

Al Casa Mora invece dal 4 al 7 giugno, tornano le finali Under 15, organizzate anche l’anno scorso dalla società. Il La Scala Castiglione allenato da Michele Achilli è campione d’Italia uscente, ed è stato inserito nel girone A insieme a Roller Hockey Scandiano, Breganze, Newco Roller Matera e Roller Bassano A.

L’Under 23 Bleu Factor, allenata da Massimo Bracali e Federico Paghi, giocherà dall’11 al a 14 giugno a Sarzana sulla pista Giuliano Tori. Il Castiglione è stato inserito nel girone B, insieme a Hockey Valdagno, Roller Hockey Scandiano, Pumas Viareggio B, e Sarzana.

Al Casa Mora di Castiglione della Pescaia si giocherà anche il Trofeo Promote, per le categorie Under 13 maschile e femminile, Under 15 e Under 17, dal 19 al 21 giugno.