GROSSETO – Partiranno ufficialmente sabato 4 luglio 2026 i saldi estivi in Toscana. Lo ha stabilito la Regione Toscana attraverso una delibera di Giunta che fissa anche la durata delle vendite di fine stagione: gli sconti potranno proseguire per 60 giorni.

Si apre dunque uno dei periodi più attesi dell’anno sia dai consumatori, alla ricerca di occasioni e ribassi, sia dai commercianti che puntano a rilanciare le vendite estive.

Come funzionano i saldi

Durante il periodo dei saldi, i negozi possono applicare sconti sulla merce stagionale o di moda suscettibile di deprezzamento nel tempo. Le regole prevedono che il commerciante esponga in modo chiaro il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale.

Resta inoltre obbligatorio accettare i pagamenti elettronici tramite Pos, mentre il cambio dei prodotti acquistati è generalmente possibile solo in caso di merce difettosa, salvo diverse politiche commerciali adottate dal singolo negozio.

Attenzione a offerte e prezzi

Le associazioni dei consumatori invitano ogni anno i clienti a prestare attenzione ai prezzi e a diffidare di sconti eccessivamente elevati già nei primi giorni dei saldi. Il consiglio è quello di confrontare i prezzi precedenti e verificare sempre la qualità dei prodotti acquistati.

Per gli acquisti è importante conservare lo scontrino, documento essenziale in caso di cambio o contestazioni.

Un’occasione importante per il commercio

I saldi rappresentano anche un momento cruciale per il settore commerciale, soprattutto per i negozi di vicinato e le attività dei centri storici, che puntano sugli sconti per attrarre clienti e incrementare gli incassi durante la stagione turistica.

In molte città toscane, infatti, l’avvio dei saldi coincide con il periodo di maggiore presenza di visitatori italiani e stranieri, creando un’importante opportunità economica per il commercio locale.

Due mesi di shopping

Con l’avvio del 4 luglio, i saldi estivi accompagneranno dunque l’estate toscana per due mesi, offrendo a residenti e turisti la possibilità di fare acquisti a prezzi ridotti tra abbigliamento, calzature, accessori e articoli stagionali.