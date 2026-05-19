SANTA FIORA – In occasione della tappa internazionale della Tuscany Cycling Academy Juniores, il Monte Amiata svela la sua veste di destinazione top-tier per gli amanti delle due ruote. Sabato 23 maggio alle 10.00, in Piazza Garibaldi, nella cornice storica di Santa Fiora, l’Associazione Amiata Bike presenterà ufficialmente l’offerta integrata dei percorsi permanenti.

L’evento si svolge in un momento di altissimo prestigio sportivo a poche ore dalla partenza della tappa Santa Fiora – Chiusdino, gara simbolo organizzata dalla Tuscany Cycling Academy e gestita operativamente da Amiata Bike, che trasformerà il comprensorio nel cuore pulsante del ciclismo giovanile europeo.

Il progetto Amiata Bike è una rete di sentieri, una vera e propria infrastruttura turistica sostenibile, pensata per rispondere alla crescente domanda di outdoor di qualità. L’offerta che verrà presentata si articola su tre pilastri fondamentali, capaci di attrarre segmenti di mercato diversificati:

L’Anello Amiata: 170 km di tracciato a fondovalle, un viaggio tra castagneti secolari e sorgenti cristalline percorribile 365 giorni l’anno, ideale per il turismo slow.

L’Evoluzione Gravel: quattro varianti tecniche su strade bianche, progettate per intercettare i nuovi trend internazionali che vedono nel “gravel” la frontiera dell’avventura sostenibile.

La Sfida delle Vette: sei ascese leggendarie che dai borghi medievali portano ai 1734 metri della Vetta. Percorsi asfaltati, sicuri e immersi nel silenzio della natura, pensati per i ciclisti stradisti che cercano il connubio tra fatica sportiva e bellezza paesaggistica.

Durante l’incontro, verrà presentato il kit ufficiale che verrà distribuito agli uffici turistici del comprensorio e gli strumenti operativi utili per una promozione coordinata e professionale del territorio dell’Amiata.

“L’obiettivo è trasformare l’Amiata in un modello di cicloturismo permanente – sottolinea Monica Fanciulli, presidente di Amiata Bike – Grazie alla sinergia con la Tuscany Cycling Academy e il supporto dei Comuni, stiamo creando un’offerta che unisce l’agonismo dei grandi eventi alla fruizione quotidiana del territorio, garantendo ricadute economiche stabili e rispetto per l’ambiente.”

“Il progetto Amiata Bike – commenta il sindaco del Comune di Santa Fiora Federico Balocchi – rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere il nostro patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico attraverso uno sport che unisce benessere, scoperta del territorio e rispetto della natura. Ospitare un evento internazionale come la Tuscany Cycling Academy Juniores e presentare contestualmente una rete permanente di percorsi significa investire nel futuro dell’Amiata e creare nuove occasioni di crescita per le attività locali e per tutto il comprensorio. Un’occasione preziosa anche per lanciare i nostri percorsi nel circuito del ciclismo professionistico e per farli conoscere ad un pubblico più vasto, appassionato di clicloturismo”.