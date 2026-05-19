SCARLINO – Il progetto del nuovo cavo sottomarino “Tunisia-Italia link” (Ti-Link) rappresenta un’infrastruttura di portata storica per la transizione energetica nazionale, destinata a coinvolgere l’intero comprensorio del Golfo di Follonica e della Val di Cornia. Su questo tema cruciale interviene Maciej Vella, coordinatore di “Scarlino nel Cuore”, invitando tutte le forze politiche e amministrative a un approccio costruttivo e condiviso.

“Abbiamo letto le diverse posizioni emerse in questi giorni, comprese le proposte avanzate dal Partito Democratico di Follonica circa i possibili approdi dell’infrastruttura – dichiara Vella -. Crediamo però che progetti di questa entità non possano essere affrontati con la logica di spostare semplicemente l’impatto sul Comune vicino. Il nostro territorio ha bisogno di una visione d’insieme”.

La proposta di Scarlino nel Cuore punta al dialogo: “Quello che auspichiamo è un maggiore coinvolgimento di tutte le Istituzioni. È fondamentale che i Comuni del nostro Golfo si siedano allo stesso tavolo per aprire un confronto sereno, oggettivo e basato sui dati. Non si tratta di dire un ‘no’ a prescindere o di scaricare le responsabilità su altri, ma di governare insieme un processo di cambiamento che ci riguarda tutti da vicino”.

Per quanto riguarda il Comune di Scarlino, Vella indica già il percorso istituzionale più adeguato: “Riteniamo che questo confronto debba necessariamente passare anche dalla nostra neonata Commissione delle politiche ambientali. È esattamente quello il luogo tecnico e politico dove le Istituzioni locali possono e devono analizzare le ricadute, le opportunità e le criticità di un’opera del genere sul nostro territorio. Scarlino nel Cuore è pronta a fare la propria parte in questo percorso, portando il proprio contributo con serietà e spirito di collaborazione”.