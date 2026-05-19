GROSSETO – Domenica trionfale per il Big Mat Bsc Grosseto di softball, a cominciare alla prima squadra, in Serie B, che ha battuto prima il Cali Roma 11-1 e dopo 8-1 l’Atoms’ Chieti. Le ragazze di Paolo Verrecchia, guidate eccezionalmente dal manager Enrico Franceschelli e dal coach Alessandro Lanni, hanno registrato un’ottima prestazione corale nelle due gare, consolidando così il primo posto in classifica. “Abbiamo giocato in maniera estremamente positiva – commenta Enrico Franceschelli -, sia in fase offensiva che difensiva. Le due partenti, prima Giorgia Franceschelli e poi Chiara Ruberto, assistite in ricezione rispettivamente da Giorgia Marianello e Sofia Bonanni, hanno lasciato poco spazio alle mazze avversarie”.

Da segnalare il primo fuoricampo in carriera di Giorgia Franceschelli e la pregevole presa in tuffo sull’esterno sinistro di Giulia Verrecchia. “Stiamo lavorando bene – continua Franceschelli -. Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma dobbiamo continuare su questa strada con grande impegno e serietà”.

Non meno straordinarie le Under 16 di Fiorenzo Cappuccio, che hanno vinto il campionato regionale con due giornate di anticipo, battendo il Pisa Tower. “Sono orgoglioso del gruppo – dichiara il manager Cappuccio -. Al di là della vittoria del campionato, sono felice per la prestazione che le ragazze hanno messo in campo contro la compagine pisana. Quello che proviamo in allenamento lo rivediamo puntualmente nelle partite. Questo significa che la squadra sta lavorando bene, con la giusta intensità e concentrazione”.

Da sottolineare, infine, la prestazione sul piatto delle due giocatrici più giovani, ovvero Ginevra Rullo e Carlotta Nocciolini.