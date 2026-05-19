ORBETELLO – Modifiche alla circolazione ferroviaria domenica 24 maggio per le operazioni di disinnesco e rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto a Fonteblanda, nel comune di Orbetello.

Su disposizione della Prefettura di Grosseto, dalle ore 9 alle ore 14 sarà sospesa la circolazione dei treni tra le stazioni di Grosseto e Orbetello lungo la linea ferroviaria Genova-Pisa-Roma.

L’intervento si rende necessario per consentire agli artificieri di operare in sicurezza durante la bonifica della bomba d’aereo della Seconda guerra mondiale trovata nei giorni scorsi vicino alla SS1 Aurelia.

Ritardi e deviazioni per Frecciabianca e Intercity

La sospensione della linea comporterà modifiche sia per i treni a lunga percorrenza sia per quelli regionali.

Per quanto riguarda l’Alta Velocità, il Frecciabianca 8605 sarà deviato via Firenze-Pisa e fermerà a Livorno, Campiglia, Grosseto e Civitavecchia, con un ritardo previsto di circa 20 minuti all’arrivo a Roma Termini.

Il Frecciabianca 8616 subirà invece un aumento dei tempi di percorrenza compreso tra 50 e 90 minuti.

Disagi anche per gli Intercity. Il treno Intercity 510 sarà deviato via Firenze-Pisa, con alcune fermate cancellate e un allungamento del viaggio di circa un’ora.

Gli Intercity 583, 505, 95040 e 590 registreranno invece ritardi fino a 120 minuti.

Treni regionali limitati a Grosseto

Modifiche previste anche per il Regionale di Trenitalia. Tre convogli avranno origine o termine corsa nella stazione di Grosseto, mentre il treno regionale 19424 Orbetello-Grosseto sarà cancellato.

Rete Ferroviaria Italiana ha precisato che l’orario previsto per il ripristino della circolazione dipenderà dall’effettivo completamento delle operazioni di bonifica dell’ordigno.

Le informazioni per i viaggiatori

Trenitalia invita i passeggeri a verificare eventuali variazioni prima della partenza attraverso il sito ufficiale, l’app Trenitalia, il call center gratuito 800 89 20 21 oppure rivolgendosi direttamente al personale di stazione.