GROSSETO – Successo last second dell’Alberese, che supera 2-1 e aggancia nella classifica del girone D l’Orbetello, in Coppa Passalacqua. I granata imboccano il casello d’ingresso staccando un tagliando propositivo, fatto di manovre verticali. Questo dura un sottile lasso di tempo perché sono i bianco celesti a impegnare l’attento Frullani autore di un intervento importante per chiudere la porta, è il 6′. Il lampo mette sicurezza ai ragazzi di Tagli, che prendono il largo salendo di rendimento fino a trovare un colpo di testa pericoloso ma fuori dallo specchio (12′). La patita si accende restando in equilibrio precario, i ritmi restano alti, l’agonismo è palese. Le difese prevalgono sui rispettivi attacchi. Il tempo si chiude con la conclusione di Francioli (43′) uscita di poco.

La ripresa regala i gol. L’Alberese è abilitata ai calci d’angolo. Infatti al minuto 15 la palla spiove dalla bandierina, in area spicca la testa di Galasso e il vantaggio è cosa fatta, 1-0. L’Orbetello ruggisce, Veronesi, sfoggiando tecnica e potenza, architetta un bellissimo diagonale su cui Frullani non può fare nulla, 1-1. Da agonistica la sfida vira a grintosa e piovono gialli a gogò. Al 28′ Galasso cerca il bis sempre di testa, Tommaso Sabatini espone una respinta degna del suo cognome. Sono annullate due reti, una per parte, per fuori gioco, la conclusione (29′) di Stefanini è larga, il pari resta inchiodato al muro. Tre i minuti di recupero durante in quali Loreti pensa al tiro da fuori area trovandolo al 48′ e spiccioli, cioè dentro il minuto 49. La sventola incoccia la traversa e sbatte in terra oltre la linea bianca, è l’irrevocabile 2-1.

Alberese – Orbetello 2-1 (0-0)

ALBERESE: Frullani, Semplici, L. Giochi, Rotelli (37′ Papini), Francavilla, Galasso, Francioli (39′ st Cavero), Stefani (22′ st Rossi), Rubegni (13′ st Balla), Attilio (25′ st Stefanini), Loreti. A disposizione: Fanelli, Giusti, Falciani, Bonini. All. Giochi.

ORBETELLO: T. Sabatini, Gabrielli, Bisacco, Amoroso, F. Sabatini, Fanciulli, Veronesi (39′ st Bonucci), Fontana (25′ st Fiori), Capitini (42′ st Vollaro), Poccia (16′ st Chicca), Ruggeri (32′ st Bianchi). A disposizione: Allori, Lucarelli. All. Tagli.

ARBITRO: Alessandro Festelli; 1° assistente Antonio Costantino, 2° assistente Miguel Alessandro Cagnani Bethencour.

MARCATORI: 15′ st Galasso, 19′ st Veronesi, 49′ st Loreti.

NOTE: espulso Solari dirigente dell’Orbetello. Ammoniti: Massieri allenatore in 2ª dell’Alberese; Rotelli, Francioli, Bisacco, Amoroso, F. Sabatini, Veronesi, Ruggeri. Calci d’angolo: 7-2. Recupero: 1′ + 3′.

Risultati girone D

Grosseto-Alberese 2-0

Orbetello-Marina Calcio 4-1

Marina Calcio-Grosseto 0-6

Alberese-Orbetello 2-1

Classifica

Grosseto 6 punti; Orbetello, Alberese 3; Marina Calcio 0

Da giocare

Martedì 26 maggio Grosseto-Orbetello

Giovedì 28 maggio Marina Calcio-Alberese