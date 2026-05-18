GROSSETO – Per il quintetto femminile della Gea Basketball Grosseto inizia domani martedì sera, alle 20,30, al Palasport di via Austria, l’ultimo atto dell’impegnativa stagione di serie C. Le ragazze di Luca Faragli si misurano infatti con la Polisportiva Nicola Chimenti Livorno nel playout salvezza. Una serie, sempre al meglio delle tre partite, che si preannuncia difficile per Borellini e compagne, anche se nello spogliatoio c’è tanta voglia di riscatto dopo le deludenti prestazioni fornite contro il fanalino di coda Bellaria Cappuccini, che si è salvato a gara3. Per la prima partita di questo spareggio finale il coach grossetane dovrà fare a meno di Carolina Vallini, oltre che di Francesca Benedetti e Clara Nunziatini (nella foto di Stefano Venezia, Mery Bertaccini).

“Non sarà una serie facile – sottolinea Luca Faragli – le livornesi sono meno fisiche del Bellaria Cappuccini, ma non meno aggressive e sicuramente più veloci. L’assenza di Carolina Vallini, aggiunta a quella ormai prolungata di Francesca Benedetti, ci mette in difficoltà perché sotto i tabelloni siamo molto deboli”.

Gara2 si giocherà sabato prossimo a Livorno.