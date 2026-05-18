GROSSETO – Una classe maremmana sul gradino più alto del podio del Rally matematico regionale. È il prestigioso risultato ottenuto dalla 3E a tempo prolungato della scuola media Vico dell’Istituto comprensivo 5 di Grosseto, che ha conquistato il primo posto di categoria nella finale regionale svoltasi il 16 maggio alla scuola secondaria di primo grado “Machiavelli” di Firenze.

La competizione, giunta alla seconda edizione sotto la nuova organizzazione di Airm Toscana, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla matematica collaborativa nelle scuole.

Una gara dove conta il lavoro di squadra

Il Rally Matematico è una competizione basata sulla risoluzione di problemi matematici in cui non gareggiano i singoli studenti, ma l’intero gruppo classe. Gli alunni sono chiamati a collaborare, confrontarsi sulle strategie, argomentare le soluzioni e mettere in campo capacità logiche e spirito di squadra.

Un modello educativo che valorizza la cooperazione, il dialogo e il ragionamento condiviso, trasformando la matematica in un’esperienza dinamica e partecipata.

Un successo che si ripete

Guidata dalla docente referente Francesca Burali, la classe 3E ha saputo distinguersi ancora una volta. Il risultato assume infatti un valore ancora più significativo considerando che anche lo scorso anno la stessa classe aveva conquistato il primo posto nella propria categoria.

Durante i 50 minuti della prova, gli studenti hanno dimostrato determinazione, capacità di analisi, maturità e grande affiatamento nella gestione del lavoro di squadra.

La soddisfazione della comunità scolastica

La premiazione finale ha rappresentato il meritato riconoscimento per l’impegno degli alunni, il lavoro dei docenti e il sostegno delle famiglie.

Il Rally Matematico si conferma inoltre una preziosa occasione di crescita anche per gli insegnanti, grazie al confronto con colleghi di altre scuole e alla possibilità di sperimentare nuove metodologie didattiche e attività di problem solving.

Orgoglio per la scuola e per il territorio

Un grande applauso va agli studenti della 3E e a tutta la comunità scolastica della Vico, che ancora una volta porta in alto il nome dell’istituto e della Maremma con passione, competenza e spirito di squadra.