Foto di repertorio

FOLLONICA – L’Amministrazione comunale lancia un piano ambizioso di riorganizzazione della mobilità nel quartiere Senzuno. Dal 15 giugno al 1° settembre verrà introdotta l’area pedonale su via della Repubblica in orario serale, attivando zone a traffico limitato e modificando alcuni sensi di marcia per migliorare la vivibilità del quartiere e soprattutto la sicurezza di residenti e turisti.

L’obiettivo è incrementare la qualità degli spazi pubblici e promuovere la “mobilità dolce” in linea con gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums).

Il provvedimento prevede l’istituzione di diverse aree a priorità pedonale:

– Via della Repubblica e via Livorno: area pedonale attiva in orario serale (tratto tra via Palermo e via Pistoia esclusa).

– Via Mentana e via Spiaggia di Levante: area pedonale h24 nel tratto compreso tra via Mentana e via Firenze.

Sarà istituita inoltre una Zona a traffico limitato h24 in:

– Via Firenze (con soppressione dei parcheggi per due ruote sul lato dispari).

– Via Spiaggia di Levante (dall’intersezione con via Siena a via Firenze). L’accesso sarà garantito esclusivamente a residenti, proprietari di garage, strutture ricettive e attività commerciali autorizzate.

Modifiche alla viabilità ordinaria

Per garantire la fluidità del traffico residuo, sono previste importanti variazioni ai sensi di marcia:

– Inversione del senso unico in via Pistoia: direzione consentita da via Palermo verso via della Repubblica.

– Inversione del senso unico in via Arezzo: direzione consentita da via della Repubblica verso via Palermo.

– Doppio senso di marcia in via Palermo: fino all’intersezione con via Salceta.

“Queste misure – dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Mobilità Sandro Marrini – sono state annunciate ai commercianti e alle associazioni del quartiere e risultano coerenti con gli obiettivi di riqualificazione dello spazio pubblico privilegiando la pedonalità e la sicurezza, in vista dell’assetto definitivo del nuovo Piano Urbano del Traffico. Gli interventi sono stati preparati a partire dalla eliminazione del transito dei bus su via della Repubblica. Quello che desideriamo è garantire massima vivibilità al quartiere partendo proprio dai mesi di alta stagione. Sulla questione organizzeremo comunque un incontro pubblico aperto il giorno 28 maggio, così da dare e diffondere tutte le informazioni del caso e in maniera capillare”.