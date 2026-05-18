GROSSETO – “Il Tortello Maremmano rappresenta un prodotto gastronomico iconico della nostra terra e il percorso avviato per il riconoscimento del marchio IGP è un progetto nel quale ho sempre creduto fin dall’inizio”. E’ quanto dichiara il deputato toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, intervenuto questa mattina a Grosseto, nella saletta della Banca Tema, all’assemblea dei soci promotori dell’Associazione Tortello Maremmano, convocata per definire gli ultimi passaggi dell’iter iniziato nel 2024.

“Un progetto promosso inizialmente da Confesercenti Grosseto, al quale si è poi aggiunta anche Cia Grosseto – commenta Rossi – che venne presentato agli esordi anche presso la Camera dei Deputati. Adesso, dopo il lavoro svolto dai consulenti e dagli esperti del settore, il percorso è ormai alle battute finali e le associazioni di categoria verranno sostituite dai produttori, commercianti ristoratori e tutti coloro che vorranno credere in questo progetto iconico e identitario del nostro territorio. A breve il nuovo presidente e il consiglio direttivo dell’associazione presenteranno infatti tutta la documentazione necessaria al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla Regione Toscana per il riconoscimento ufficiale del marchio IGP”.

“In Toscana esistono circa trenta prodotti certificati con marchi di riconoscimento – prosegue Rossi – ma per la Maremma quale prodotto potrebbe rappresentarci meglio del Tortello Maremmano? Legare un territorio alle proprie eccellenze gastronomiche significa rafforzarne identità, tradizioni e riconoscibilità anche fuori dai confini locali e fare da traino a molti altri settori come ad esempio quello legato al turismo”.

“L’obiettivo – conclude il parlamentare grossetano – è quello di identificare sempre di più la Maremma attraverso i suoi prodotti tipici, facendo conoscere il nostro territorio in Italia e nel mondo. Per questo voglio fare i complimenti al comitato promotore, ai soci e a tutti coloro che stanno lavorando e vorranno lavorare con impegno e competenza affinché il Tortello Maremmano possa ottenere il meritato riconoscimento IGP”.