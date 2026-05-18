GROSSETO – Roberto Delli è il nuovo presidente dell’associazione per la tutela e promozione del Tortello Maremmano. Delli subentra a Massimiliano Mei, che lascia dopo la nomina a presidente provinciale di Confesercenti.

«Per me è una giornata importante perché diventare presidente dell’associazione e avere il compito di firmare la presentazione al Ministero per l’Igp rappresenta una grande soddisfazione – ha affermato Delli -. È un progetto sul quale lavoro da anni e che segna il raggiungimento di un obiettivo importante per tutto il territorio».

«Adesso dobbiamo creare unione tra tutte le realtà coinvolte per arrivare al riconoscimento Igp senza ostacoli lungo il percorso. Questo traguardo porterà una grande ricchezza non soltanto a chi produce il tortello maremmano, ma a tutto l’indotto e ai fornitori delle materie prime. Fondamentale sarà anche l’accordo di filiera che stiamo portando avanti con la Camera di commercio, perché l’obiettivo è utilizzare grani della Maremma, spinaci della Maremma e ricotta della Maremma».

«Oggi il tortello maremmano rappresenta circa 9 milioni di euro di fatturato, ma possiamo arrivare tranquillamente a 30 milioni, con benefici diffusi su tutta la provincia di Grosseto. Questo significa posti di lavoro e ricchezza per il territorio» conclude Delli.

«Questa è una fase cruciale – ha confermato il presidente uscente Massimiliano Mei ringraziando tutti coloro che stanno sostenendo il percorso per l’Igp -. Non era scontato arrivare sino a qui, ma questo percorso avrà ricadute economiche importanti per tutto il territorio».

Mei ha ringraziato sia gli enti locali sostenitori come la Provincia di Grosseto o i Comuni di Capalbio, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Monterotondo Marittimo, Scarlino, sia le associazioni di categoria: Confesercenti che ha avviato il percorso per l’Igp, e Cia che ha aderito al progetto che ora è in mano esclusivamente alle imprese del territorio perché l’associazione svolga il ruolo di Comitato promotore per la richiesta di riconoscimento. Un grazie anche all’onorevole Fabrizio Rossi che nei mesi scorsi ha promosso un incontro alla Camera dei deputati, e agli sponsor, Banca Tema e Conad Grosseto (Clodia srl).

Oltre al presidente è stato rinnovato anche il consiglio direttivo. Ad affiancare Delli i due vicepresidenti, Massimo Bucci e Francesca Barzagli, poi i consiglieri Paolo Maestrini, Valentina Cedrucci, Simone Guerrini, Daniela Cencini, Federico Galli e Lucia Panfi.