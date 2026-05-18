GROSSETO – Passo decisivo verso la salvezza in Serie C per il Circolo Tennis Grosseto. Nella partita di andata dei playout, disputata sui campi del Circolo Tennis Pisa, i grossetani hanno dominato dall’inizio alla fine, imponendosi con un netto 6-0 che lascia pochissimi rimpianti agli avversari e apre le porte della permanenza nella categoria. Ora, nel match di ritorno, al team biancorosso sarà sufficiente un solo punto per festeggiare.

Prestazione corale di altissimo livello quella dei maremmani, che non hanno lasciato praticamente spazio agli avversari in nessuno dei quattro incontri di singolare.

Ad aprire le danze con assoluta autorità è stato Filippo Tarroni, che ha letteralmente travolto il proprio avversario con un eloquentissimo 6-1, 6-0: una prova di forza che ha subito dato il tono alla giornata e fatto capire le ambizioni del CT Grosseto.

Sulla stessa lunghezza d’onda Niccolò Chelli, che si è imposto per 6-2, prima che l’avversario fosse costretto al ritiro sul punteggio di 3-3 nel secondo set. Un risultato che certifica comunque la netta superiorità del tennista grossetano nel corso dell’incontro.

Solidità e concretezza hanno caratterizzato invece la vittoria di Mattia Biagiotti, che ha dovuto sudare maggiormente ma ha saputo gestire con lucidità i momenti chiave del match, chiudendo con un meritato 6-3, 7-5 che testimonia la sua capacità di alzare il livello nei momenti decisivi.

A completare il poker di successi nei singolari ci ha pensato Gabriele Di Felice, che ha regolato il proprio avversario con una prova pulita e convincente: 6-3, 6-3 il punteggio finale, a riprova di una superiorità mai messa in discussione.

Se il quadro dei singolari era già di per sé straordinario, i doppi hanno confermato e amplificato l’ottimo stato di forma della squadra grossetana.

Mattia Biagiotti e Filippo Tarroni hanno formato una coppia affiatata e complementare, imponendosi con un convincente 6-3, 7-5 e dimostrando di saper leggere insieme i momenti cruciali del match.

A chiudere definitivamente i conti ci hanno pensato Niccolò Chelli e Gabriele Di Felice, altrettanto efficaci e compatti, capaci di portare a casa il sesto punto della giornata con un netto 6-4, 7-5 che ha reso ancora più rotondo e significativo il risultato complessivo.

Con questo 6-0 esterno, il CT Grosseto si trova ora in una posizione di assoluto vantaggio in vista del match di ritorno, che si disputerà sui campi di casa. Ai grossetani basterà conquistare un solo punto — che si tratti di un singolare o di un doppio — per festeggiare ufficialmente la permanenza in Serie C. Un traguardo che, alla luce della prestazione offerta a Pisa, appare ora più che mai alla portata.

L’appuntamento con la storia è fissato per il match di ritorno, che si terrà presso il Circolo Tennis Grosseto. I tifosi grossetani sono invitati a sostenere i propri beniamini in quello che potrebbe diventare un pomeriggio di grande festa per tutto il movimento tennistico maremmano.