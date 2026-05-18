FOLLONICA – Il Comune di Follonica si prepara ad accogliere il Tuscany Trail 2026, l’evento di bikepacking “no race” per gravel e Mtb più grande in Europa, che dal 20 al 26 maggio, con i suoi circa 5000 partecipanti, animerà con le due ruote in due percorsi ad anello da 445 a 160 km.

Si tratta di un viaggio, un’avventura, alla scoperta di paesaggi unici, borghi medievali e città d’arte, vivendo una storia millenaria che solo la Toscana sa offrire.

E Follonica è pronta ad ospitare questa onda di partecipanti, provenienti da Campiglia Marittima (che sarà partenza e arrivo) mercoledì 20 maggio.

“Siamo entusiasti all’idea di vedere questa onda di bike in città, tanto che in questi giorni abbiamo personalmente consegnato alle strutture turistiche, bar e negozi che si trovano sul percorso, la bandiera del Tuscany Trail – dicono l’assessore Azzurra Droghini, con delega allo sport, e l’assessore Sandro Marrini con delega alla viabilità -. Follonica è lieta di essere parte di questo grande evento sportivo e turistico, e auguriamo un buon divertimento a tutti”.