SCARLINO – La coalizione “Scarlino nel Cuore“, attraverso il suo coordinatore Maciej Vella, esprime formale apprezzamento per la nomina della nuova Commissione Ambiente.

L’istituzione di questo organo rappresenta la concretizzazione di una proposta partita direttamente dal gruppo consiliare e inserita fin dall’inizio nel proprio programma elettorale. Il gruppo sottolinea come la Commissione rappresenti un punto di partenza per il lavoro istituzionale, piuttosto che un traguardo definitivo.

“Voglio rivolgere a nome di tutto il gruppo un sincero augurio di buon lavoro a tutti i membri neo-eletti – dichiara Vella -. Ci siamo dotati di uno strumento utile, ma ora è fondamentale utilizzarlo per entrare immediatamente nel vivo del dibattito e affrontare i temi cruciali che interessano il nostro territorio. Le realtà produttive rappresentano un pilastro economico e occupazionale essenziale per la nostra comunità”.

“Il nostro obiettivo è garantire che lo sviluppo industriale conviva in totale sicurezza e armonia con l’ambiente, la salute pubblica e le vocazioni turistiche di Scarlino – conclude -. Siamo pronti a dare il nostro contributo con serietà, affinché questo nuovo organo sia operativo e incisivo sin da subito”.