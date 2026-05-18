GROSSETO – È Donatella Guidi la nuova presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Grosseto. L’elezione è avvenuta all’unanimità da parte del nuovo Consiglio composto dalle imprenditrici Stefania Chechi, Maria Letizia Fanara, Alessandra Merli, Giulia Palmieri e Patrizia Pozzolini.

Il Gruppo Terziario Donna rappresenta, a livello nazionale, l’espressione unitaria delle imprenditrici, lavoratrici autonome e professioniste associate a Confcommercio e riunisce oltre 250mila imprese femminili. Una componente strategica del sistema Confcommercio, chiamata a promuovere il ruolo delle donne nell’economia, nel lavoro e nella società.

“Ho sempre creduto nel lavoro, nell’indipendenza femminile e nella capacità delle donne di costruire, innovare e creare relazioni solide nel territorio – afferma la neopresidente Donatella Guidi –. Sono felice e onorata di far parte del Terziario Donna insieme a questo gruppo di imprenditrici e spero che possa diventare uno spazio di confronto, sostegno reciproco e nuove idee per valorizzare sempre di più il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e nella nostra comunità”.

“L’Italia registra ancora oggi uno dei tassi di occupazione femminile più bassi d’Europa – commenta il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari – con percentuali che si attestano tra il 53% e il 58%, contro una media europea che supera il 66% e si avvicina al 70%. È un dato che ci deve far riflettere. È nostro compito e dovere far crescere l’occupazione femminile, perché investire sulle donne significa creare sviluppo, crescita e ricadute importanti sul Pil del Paese. Dobbiamo però prima capire perché questo accade ed è proprio per questo che sono fondamentali gruppi come Terziario Donna: luoghi di confronto, ascolto e proposta”.

Gennari sottolinea inoltre l’importanza della nuova componente provinciale: “Le donne rappresentano una parte fondamentale del nostro tessuto imprenditoriale e abbiamo una responsabilità importante nel sostenerle e valorizzarle. Sono convinto che, dopo la nascita di questo sindacato a livello provinciale, avremo una carta in più da giocare nella nostra partita e anche un motivo in più per sentirci orgogliosi di rappresentare Confcommercio”.

Anche il direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando, evidenzia il valore della nuova presidente e del gruppo appena costituito: “Terziario Donna rappresenta una componente essenziale della nostra organizzazione, capace di dare voce, idee e progettualità a tante imprenditrici del territorio. Ho creduto fin dall’inizio nella figura di Donatella Guidi per le sue qualità umane, professionali e relazionali, per la sua esperienza e per la capacità di creare rete. Sono certa che saprà guidare questo gruppo con equilibrio, entusiasmo e visione”.

Gennari ed Orlando concludono rivolgendo a Guidi e a tutto il Consiglio “le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo importante incarico”.

Chi è Donatella Guidi

Nata a Grosseto e cresciuta a Castiglione della Pescaia, Donatella Guidi appartiene a una famiglia che è stata tra le pioniere del turismo locale. Una storia imprenditoriale iniziata con la bisnonna Adina, arrivata da Vetulonia con un barroccio e sette figli, fino alla nascita dell’Hotel Roma nel 1919 e successivamente dell’Hotel Miramare, aperto nel 1927. Guidi ha lavorato per anni tra hotellerie e catering, organizzando eventi in Italia e all’estero, vivendo anche un’importante esperienza professionale a New York. Nel 1975 ha partecipato alla Cape to Rio, entrando nel primo equipaggio italiano e nel secondo al mondo interamente femminile a prendere parte a una regata oceanica di quel livello.

Dal 2009 gestisce insieme alla famiglia l’Hotel Miramare di Castiglione della Pescaia, storica struttura simbolo dell’ospitalità locale. Nel 2020 la famiglia ha inoltre acquisito e trasformato un piccolo hotel a una stella nel boutique hotel Haqua, progetto innovativo e dal forte carattere identitario, diventato in pochi anni un’altra realtà di riferimento nel panorama turistico castiglionese. Dal 2011 al 2018 è stata presidente dell’Acot – Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica. Dal 2017 è inoltre presidente dell’associazione “Insieme in Rosa”, impegnata nel sostegno all’oncologia del territorio provinciale attraverso raccolte fondi, donazioni di attrezzature e numerosi progetti dedicati al benessere delle pazienti oncologiche.

I numeri dell’imprenditoria femminile in Toscana

Secondo i dati Unioncamere relativi al quarto trimestre 2025, in Toscana si contano 91.594 imprese femminili, pari al 23,6% del totale regionale. Il commercio si conferma il settore principale per l’imprenditoria “in rosa”, rappresentando il 24,1% delle attività guidate da donne, seguito da agricoltura (14,1%), manifatturiero (11,5%) e alloggio e ristorazione (10,3%).

Un dato significativo riguarda anche la presenza femminile nei ruoli di responsabilità: sono oltre 178mila le donne che ricoprono incarichi imprenditoriali o societari in Toscana. Più di 26mila sono nate all’estero, a conferma di un sistema imprenditoriale femminile dinamico, inclusivo e sempre più articolato.