GROSSETO – Presentata questa mattina in conferenza stampa la 28esima edizione di “Mare per tutti“, il progetto estivo di accessibilità e inclusione promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con la rete Balneari della Maremma Grossetana – Rete di Imprese e la cooperativa sociale Il Melograno.

L’iniziativa, che si svolgerà dal 1 giugno al 13 settembre, offre gratuitamente alle persone con disabilità la possibilità di trascorrere una settimana al mare nei trenta stabilimenti aderenti di Marina di Grosseto e Principina a Mare, in spazi accessibili e attrezzati.

“Con ‘Mare per tutti’ vogliamo dare una risposta concreta alle persone con disabilità e alle loro famiglie, offrendo servizi gratuiti negli stabilimenti aderenti, in spazi accessibili e facilmente raggiungibili – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Dietro a questo progetto c’è una grande attenzione verso le persone e i loro bisogni quotidiani. Come Amministrazione comunale vogliamo sostenere e rafforzare un’iniziativa che rende più semplice e serena la possibilità di vivere una giornata al mare”.

“Mare per tutti rappresenta un sostegno concreto per le persone con disabilità e per le loro famiglie – sottolinea l’assessore al Sociale, Carla Minacci – Offrire la possibilità di vivere il mare in un contesto accessibile e accogliente significa promuovere inclusione, autonomia e benessere. È attraverso iniziative come questa che si costruisce una comunità più attenta ai bisogni di tutti”.

“Mare per tutti” è un progetto che valorizza Grosseto come esempio di turismo accessibile e inclusivo – ha spiegato l’assessore al Turismo, Riccardo Megale -. Negli anni l’iniziativa si è fatta conoscere anche fuori dal nostro territorio, attirando famiglie che scelgono Marina di Grosseto e Principina a Mare per la qualità dei servizi e l’attenzione alle esigenze di tutti”.

“Partecipare in questi anni al coordinamento di “Mare per tutti” è stato per me un grande arricchimento – dice Lorella Ronconi, responsabile dell’Info handicap del Comune di Grosseto -. La collaborazione tra Comune, rete dei balneari e cooperativa Il Melograno dimostra quanto sia importante fare squadra. Molte delle persone che usufruiscono del progetto arrivano anche da fuori territorio, contribuendo a generare un ritorno positivo economico per la nostra comunità”.

“Mare per tutti” è un progetto in cui crediamo molto e che fa bene a Marina di Grosseto, sia per la visibilità del territorio sia per il sostegno concreto che offre alle persone con disabilità – spiega Federico Galli, vicepresidente Balneari della Maremma Grossetana – Rete di Imprese – Quest’anno inoltre sono aumentati gli stabilimenti aderenti, segno che il valore dell’iniziativa è stato pienamente compreso. Continuiamo a lavorare per rendere il nostro territorio sempre più accessibile”.

L’iniziativa è stata sostenuta anche da: Consulta per la disabilità, Aism, Cfu Fibromialgia, Ens, Genitori portatori di handicap e Associazione Musical-Mente Odv.

L’elenco degli stabilimenti aderenti di quest’anno è sul sito del Comune di Grosseto.