GIANNUTRI – Una giornata da ricordare per i volontari che hanno partecipato alla maratona ecologica “Beach Lover: lascio impronte, raccolgo rifiuti“. Domenica 17 maggio si è conclusa ufficialmente la nona e ultima tappa.

“Per il gran finale abbiamo scelto un palcoscenico unico: la meravigliosa Isola di Giannutri – spiegano -. A bordo con noi, insieme ai volontari, c’era anche una troupe della Rai, venuta appositamente per documentare l’evento. Le immagini e le interviste raccolte oggi racconteranno questa splendida avventura all’interno di due storiche rubriche del Tg2: ‘Sì Viaggiare’ e ‘Tutto il bello che c’è'”.

“Abbiamo chiuso in bellezza grazie a una macchina organizzativa straordinaria – prosegue Beach Lovers -. Una squadra di undici volontari è partita direttamente da Porto Santo Stefano diretta a Giannutri, mentre altri 25 volontari sono salpati dall’Isola del Giglio a bordo di quattro imbarcazioni. Per coprire tutto il territorio, i partecipanti si sono divisi in ben cinque squadre d’assalto ecologico a Giannutri: una squadra speciale di mare ha operato interamente in apnea per ripulire i fondali di Cala Maestra e Cala Spalmatoio, mentre le altre quattro squadre si sono divise a terra per setacciare senza sosta le aree di Cala Maestra, Cala Spalmatoio, Cala Volo di Notte e Cala dello Scoglio. Sull’isola alcune cale si sono rivelate particolarmente difficili da raggiungere, richiedendo ai volontari di superare sentieri impervi e scogliere scoscese per recuperare i rifiuti accumulati”.

A questa imponente operazione si è aggiunta, parallelamente, un’ulteriore squadra rimasta sull’Isola del Giglio, che si è recata a ripulire accuratamente le calette nella zona tra Cala Pozzarelli e Cala dell’Allume, oltre all’area della Scogliera di Campese.

Nella sola giornata di domenica l’azione combinata tra il Giglio e Giannutri ha permesso di recuperare in totale circa 30 sacchi di spazzatura, colmi di rifiuti di tutti i tipi, tra cui microplastiche e polistirolo che minacciavano la fauna e la natura di questo angolo di mare: “Proprio incastrata tra gli scogli di Giannutri è spuntata anche una sorpresa incredibile che ha lasciato tutti a bocca aperta – raccontano i volontari -: una bottiglia di plastica contenente all’interno un biglietto con un messaggio risalente a ben due anni fa. Questo eccezionale ritrovamento ha subito catturato l’attenzione dei giornalisti, diventando protagonista di una parte del servizio televisivo”.

“Un ringraziamento speciale va a chi ha reso possibile questa magia: ai ristoranti che hanno sostenuto i nostri instancabili volontari offrendo loro i pasti durante questa intensa giornata: per il Giglio il Ristorante Da Tony e il Ristorante Da Ruggero, mentre per Giannutri il Ristorante L’Archetto del Giglio (per lo speciale pranzo take away), nonché il Ristorante La Vela di Giannutri e il Libero Consorzio Giannutri, anche per il coordinamento e la splendida accoglienza dei volontari. Un grazie di cuore va inoltre al notaio Cambiaggi, a Emanuele Ghignoni, ad Alessandro Belardini e a Francesco De Politi per le imbarcazioni messe a disposizione dei volontari, fondamentali per il trasporto e la riuscita dell’operazione, nonché alla Compagnia di navigazione Maregiglio Srl per aver applicato la tariffa residente ai volontari partiti da Porto S.Stefano con il traghetto”.

Si chiude l’avventura di Beach Lover. La manifestazione spegne i riflettori della cronaca ma accende una nuova consapevolezza diffusa, lasciando un’impronta indelebile di speranza: il futuro del nostro mare e della nostra terra è custodito nelle mani di chi impara ad amarlo e a proteggerlo ogni giorno.