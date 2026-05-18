GROSSETO – Un nuovo romanzo appena arrivato in libreria, il ritorno al Salone del Libro di Torino e già altri progetti in cantiere. Lo scrittore maremmano Sacha Naspini è il protagonista della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco dedicata ai personaggi del territorio.

Al centro della chiacchierata il nuovo libro “Diventare bestia”, pubblicato da Edizioni E/O e uscito il 6 maggio. Un romanzo che affronta il tema dell’adolescenza attraverso una metafora intensa e personale.

«È la terza puntata della mia esperienza di scrittore nel mondo dell’adolescenza – racconta Naspini – e questo è una grossa metafora su ciò che accade dalla fine dell’infanzia e per tutta l’adolescenza. Il personaggio del romanzo deve dare un nome e combattere con questa sua bestia interiore, ma deve fare i conti anche con tante bestie fuori da sé».

Nel corso dell’intervista si parla anche del Salone Internazionale del Libro di Torino, appuntamento immancabile per autori ed editori, dove Naspini è stato protagonista con incontri e presentazioni dedicate proprio al nuovo romanzo.

Non solo promozione però: lo scrittore guarda già avanti. «C’è già un romanzo consegnato e pronto – spiega – poi ci sono altri progetti che sto osservando. È quel momento in cui provo a mettere bene a fuoco l’orizzonte delle cose». Parallelamente continua anche il lavoro legato al cinema e alle serie tv, tra sceneggiature e nuovi percorsi creativi.

Tra i libri a cui è più legato come autore, Naspini cita “Le case del malcontento” e soprattutto “Cariolanti”, mentre da lettore sceglie un classico di Stephen King: “La lunga marcia”, romanzo che lo ha accompagnato durante l’adolescenza.