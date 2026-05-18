GROSSETO – “Senese brutto, ti saluto con un rutto”. Probabilmente l’estensore di questa frase, con cui anni fa al “Ponte di Venezia” venivano salutati i cugini senesi in fila verso il mare, era uno che non si era alzato da tavola con lo stomaco pieno, ma con vuoto mentale. Perché mai scatenarsi così ignorantemente contro i nostri cugini, quale genere di torto gli potevano aver fatto!?

Con la felicità delle mesticherie, che avevano veduto aumentare la vendita delle bombolette spray di vernice, questi “scritturali” prendevano d’assalto perimetri immobiliari, facciate, manufatti in cemento armato, cavalcavia, storiche mura, coniando epiteti poco gratificanti, spesso inneggianti al concime naturale.

Un fenomeno mantenutosi nel tempo ed ancora diffuso! Oggi però, c’è un che di rimpianto verso le scritte di allora, anche se qualcosa si distingue per originalità e spirito messianico.

Vogliamo mettere un “Mario sei un bastardo!” firmato Eleonora, od un criptico od esoterico “Dio c’è”, con certe gratuite e villane invettive!?

Nasce come un rimpianto per quelle scritte spesso con valenza politica, in cui si accennava alla lotta di classe, allo sfruttamento, al potere operaio, al Governo, alla Nato ed al disarmo, all’America imperialista e via dicendo.

Oggi, che Marx ha perso la barba, gli operai e studenti non parlano più come un tempo di “lotta di classe” ed il panorama internazionale, così come il costume e le nostre stesse vite, hanno subito mutamenti inimmaginabili, che cosa si dovrebbe scrivere sui muri?

Nonostante disfide, scaramucce e contrapposizioni, prevale il “ognun pensi per sé” e come i nostri politici e politicanti di professione, pure noi ci siamo più o meno adattati al copione. Logico dunque che anche i “graffiti” siano quelli che sono; logico, sebbene deprimente, che gli sfoghi murali assomiglino a quelli psicanalitici di chi è affetto da seri problemi di… “tetto”.

Provvidenziali interventi pubblici (peraltro anche costosi) hanno posto rimedio alle impattanti frasi, anche perché i grossetani, esclusi ovviamente gli estensori, non meritano di essere accomunati al giudizio di inciviltà ed ignoranza che nasce dal tenore di quelle scritte.

Un amico, sorridendo, ha cercato di stemperare il fenomeno affermando: “Meglio scrivere sui muri che bastonare”. Sinceramente non ce la sentiamo di sposare questa filosofia, convinti come siamo che certe minoranze debbano essere emarginate. In questo caso la tolleranza non sarebbe altro che debolezza ed autolesionismo!