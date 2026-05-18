ORBETELLO – Calendario ricco di eventi promossi dalla Pro Loco di Albinia per animare l’intera estate con manifestazioni pensate per tutte le età e organizzate con la collaborazione del Comune di Orbetello, di numerosi sponsor e con il coinvolgimento di artisti locali e grandi nomi dello spettacolo.

Ad Albinia gli eventi estivi partono il 26 giugno con “Dal tramonto alla birra” 8ª Festa della birra artigianale locale e street food e arrivano fino a settembre quando si rinnova il consueto appuntamento con il Galà delle orchestre, passando per il consolidato “Mille bolle blu” e l’attesa “Notte Bianca”.

«Ormai abbiamo un calendario di eventi consolidato che organizziamo con il contributo fondamentale del Comune di Orbetello – spiega il presidente della Pro Loco di Albinia, Vincenzo Picciolini – e di numerosi sponsor nonché tutti i soci della pro loco: dalle serate in musica e danzanti, passando per la 20 esima edizione di “Mille bolle blu”, per arrivare al “Gran galà delle orchestre” che, a settembre, chiude le manifestazioni estive. Prosegue anche la valorizzazione dei nostri prodotti locali che sono inseriti nelle manifestazioni come dalla birra locale, al vino passando per le orate allevate nel nostro mare. Ci sono eventi pensati per tutte le età e che coinvolgono fin dalla fine di giugno, tutto il centro abitato di Albinia nonché le attività turistiche del territorio quali campeggi e agriturismi».

«Un calendario ormai consolidato – sottolinea l’assessore a turismo, alla cultura e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – che rende vivo e vibrante il centro abitato di Albinia grazie al grande lavoro di programmazione e organizzazione della Pro Loco. Un lavoro che la nostra amministrazione appoggia e supporta con convinzione ed entusiasmo sia per l’intrattenimento dei turisti che per la soddisfazione dei residenti che ad Albinia sono una comunità unita e coesa, capace di risultati veramente di grande livello sotto ogni punto di vista».

«Da parte dell’amministrazione comunale inoltre – dice il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – è arrivato un ingente contributo economico per gli eventi 2026, a riconoscimento del grande lavoro che la Pro Loco di Albinia fa per il territorio, costruendo un cartellone di eventi importante che promuove il territorio e la socialità di Albinia. Come promesso, abbiamo finanziato per intero con un contributo straordinario, che va ad aggiungersi a quello ordinario, uno degli eventi di “Mille Bolle Blu”, la kermesse che, ogni anno, conferma un trend di pubblico veramente considerevole».

Un punto di forza delle attività della pro loco è il servizio navetta organizzato in collaborazione con le strutture – da e per i campeggi – che permette ai turisti di accedere alle manifestazioni in modo semplice e gratuito: «Tante manifestazioni – aggiunge il presidente – sono ormai consolidate come la “Notte bianca”, altre che si ripetono e si arricchiscono come “Rosso di sera”, serata dedicata alla degustazione di vini locali che, quest’anno, vede la crescere la partecipazione delle cantine del territorio. Siamo al meritorio traguardo dei 20 anni di “Mille bolle blu”, che quest’anno prevede una edizione speciale con un calendario con nomi importanti come Patty Pravo e Pupo che hanno inserito Albinia nei loro tour».

«Il 21 agosto – dice ancora Picciolini – ci sarà una serata particolare con “I Gemelli di Guidonia” che ci faranno fare un tuffo nelle 20 edizioni di Mille Bolle Blu, ripercorrendo alcuni brani di tutti gli artisti che hanno partecipato negli anni. La manifestazione è partita nel 2002 ed è diventata un appuntamento fisso del territorio e ha visto passare sul palco di piazza delle Regioni, i più grandi artisti della musica degli anni 60-70, come i Camaleonti, Jimmi Fontana,Edoardo Vianello,Ricchi e Poveri, Cugini di Campagna,New Trolls, Orietta Berti ecc. Volevo, infine, fare un ringraziamento particolare ai membri del consiglio e ai volontari che si sono sempre resi disponibili con il loro tempo e professionalità, rendendo possibile la continuità e programmazione degli eventi».

Il programma

Giugno

Dal 26 al 28 giugno, dalle ore 19:00 presso i giardini di via Aldi, si tiene l’evento “Dal tramonto alla birra”, l’ottava festa della birra artigianale locale e street food, che presenta il secondo Summer Shake Festival Vintage Rock’n’Roll con la presenza fissa tutte le sere di dj Fux, dj Arpad, dj Sunny Boy, insieme a un mercatino a tema, gonfiabili, moto e auto d’epoca.

Il 26 giugno alle ore 22:00 la manifestazione si apre con il concerto dei “Boogie Banausen”.

Il 27 giugno alle ore 22:00 la musica continua con il concerto di “Freddy Velas and the Silvertones”.

Il 28 giugno alle ore 22:00 si chiude il weekend con il concerto della “Crosstompers Swing Band”.

Inoltre, nei giorni del 26, 27 e 28 giugno prende il via in piazza delle Regioni il mercatino estivo “Albinia sotto le stelle”.

Luglio

Dal 4 luglio al 23 agosto, tutte le sere nel piazzale del parcheggio Coop, sono presenti le attrazioni del Luna Park dei fratelli Cucini. Il 10 luglio alle ore 20:30, in piazza delle Regioni, si svolge l’evento Bambini in festa, una serata a tema con I pirati realizzata in collaborazione con Cuoricina Event Planner.

Il 17 luglio alle ore 20:30, in via Maremmana, si tiene la “Serata artisti di strada” che propone intrattenimento con trampolieri, ritrattista, giocolieri, truccabimbi e molto divertimento. In questa stessa data, in piazza delle Regioni, torna anche il mercatino estivo “Albinia sotto le stelle”.

Il 18 luglio alle ore 21:00, in piazza delle Regioni, è prevista l’esibizione dello Sporting Club Albinia.

Il 25 luglio dalle ore 18:00, in via Maremmana, prende vita la manifestazione Rosso di sera bianco si spera, dedicata alla degustazione di vini delle cantine locali e ai piatti dei ristoranti della via Maremmana.

Agosto

Il 1° agosto dalle ore 21:00, in piazza delle Regioni, si accende La schiumata di Megawatt, uno schiuma party con effetti speciali e laser show.

Il 2 agosto alle ore 21:00, con partenza da piazza delle Regioni, si assiste all’esibizione della “Scuola di ballo Odissea 2001”.

Il 7 agosto dalle ore 21:00, in via Maremmana, sfila la terza edizione dello show “Albinia fashion night”.

Il 9 agosto dalle ore 21:30, in piazza delle Regioni, l’organizzazione di Rosanna Conti Cavini e la Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini presentano l’ “Albinia boxing night”, una serata con match tra professionisti, il torneo Benvenuti e oltre 7 match di pugilato olimpico.

Il 17 agosto dalle ore 19:00, con partenza da piazza delle Regioni, si festeggia la “Notte bianca” che porta musica e divertimento per le vie del paese, arricchita dalla sfilata del carnevale estivo con i Miwa e il gruppo “Brasile samba show”.

Il 19 agosto alle ore 21:30, in piazza delle Regioni, si tiene il concerto del Corpo Bandistico G. Verdi di Magliano in Toscana.

Dal 21 al 23 agosto va in scena la ventesima edizione di Mille bolle blu in piazza delle Regioni, accompagnata nelle stesse date dal mercatino estivo “Albinia sotto le stelle”. Tutti gli spettacoli di questa rassegna iniziano alle ore 22:00 e prevedono l’ingresso libero con posti a sedere riservati.

Nello specifico, il 21 agosto i Gemelli di Guidonia presentano lo spettacolo “Venti anni: un tuffo nel blu”. Il 22 agosto si esibisce Patty Pravo con il suo Opera Tour. Il 23 agosto l’evento si conclude con Pupo e lo spettacolo “Storia di un equilibrista Pupo 50”.

Dal 28 agosto al 3 settembre, presso i giardini di via Aldi, si svolge la festa di fine estate con la ventiduesima edizione della Sagra dell’orata. Tutte le sere è prevista musica dal vivo grazie alla settima edizione del “Gran galà delle orchestre” sotto la direzione artistica di Giorgio Stefanizzi.

Il programma delle orchestre vede l’apertura il 28 agosto con l’Orchestra Spettacolo Suonami Band. Il 29 agosto sale sul palco l’Orchestra Giorgio Franceschi. Il 30 agosto si prosegue con l’Orchestra Emozioni.it. Il 31 agosto si esibisce l’Orchestra Spettacolo Federico Verreschi. Il 1° settembre suona l’Orchestra Felix. Il 2 settembre è il turno dell’Orchestra Spettacolo Claudia Vi. Infine, il 3 settembre si tiene il gran finale con l’Orchestra Spettacolo Roberto Polisano.

Durante lo svolgimento di tutte le manifestazioni viene garantito un servizio navetta continuo e gratuito da e per i villaggi turistici. Tutti gli spettacoli in cartellone sono ad ingresso libero. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente presso Ottica Planet ad Albinia oppure contattare telefonicamente il numero 353 3512285.