GROSSETO – Un straordinaria avventura postseason per una rosa giovanile del Circolo Pattinatori, come reso ufficiale dalla Fisr. Il Cp Grosseto “Scuola Bilingue Gruppo Esedra” parteciperà alla volata scudetto del campionato under 11, da giovedì 28 a domenica 31 maggio, al “Pala Castellotti” di Lodi. I ragazzini di Stefano Paghi sono stati inseriti in un girone che comprende Montebello, Scandianese Hockey Trissino e Azzurra Novara.

Fanno invece parte del girone B Breganze, Roller Matera, Hockey Sarzana, Wasken Lodi e Hockey Thiene.

I biancorossi debutteranno nell’incontro inaugurale della competizione, giovedì 28 maggio, alle 9, contro il Montebello, per scendere poi in campo – sempre giovedì – alle 15,15 contro Trissino. Venerdì alle 13,45 i grossetani sfideranno l’Azzurra Novara e chiuderanno il girone eliminatorio sabato 30 alle 9,30 sfidando la Rotellistica Scandianese. Nel pomeriggio di sabato prenderanno il via i playoff per l’assegnazione del tricolore. La cerimonia di apertura delle finali è prevista per giovedì 28 maggio alle 20,30.

Il quintetto del CP Grosseto si presenterà in Lombardia come testa di serie, dopo aver vinto la finale zonale Toscana-Liguria contro il Sarzana. I giovanissimi atleti grossetani hanno disputato una stagione straordinaria con appena una sconfitta (contro Camaiore) nella regular season, su un totale di 16 incontri disputati, dimostrando di essere nettamente superiori alle avversarie del proprio raggruppamento.

A Lodi, dunque, gli atleti sapientemente guidati da Stefano Paghi e dal suo assistente Emilio Minchella, cercheranno di portare il più possibile in alto il nome del C.P. Grosseto, che proprio nella categoria under 11 negli scorsi anni ha conquistato la Coppa Italia.

Questa la rosa del C.P. Scuola Bilingue di Grosseto Gruppo Esedra che disputerà le finali nazionali (tra parentesi le reti segnate nel corso della fase zonale): Jerzy Konarski; Davide Galoppi (41), Andrea Mantovani (21), Samuele Antonelli (2), Lorenzo Matassi (6), Pietro Spinosa (45), Edoardo Antonelli (12).