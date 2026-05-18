GROSSETO – Nel fortino di via Austria la Gea Grosseto ha fatto un altro passo avanti nei playoff, approdando in semifinale, dopo aver piegato 75-63 il Calcinaia (75-63 il finale), al termine di 40 minuti complessi, nel quale alla fine è venuta fuori la superiorità tecnica dei padroni di casa, che si sono scrollati di dosso i pisani solo nella ripresa.

“Sono molto contento del comportamento dei ragazzi – sottolinea l’allenatore Silvio Andreozzi – hanno difeso ancora una volta bene, hanno giocato di testa riuscendo a vincere la stanchezza, derivante da tre gare in una settimana, con poche sbavature”. Tutti hanno dato il loro apporto, da Banchi (16 punti, 3/5 da due, 7/8 in lunetta, con 5 assist), Liberati (12 rimbalzi e 12 punti), Mari (3/6 da due, 10 rimbalzi), Furi (3/4 da due), Ense (14, 3/5 da due, 2/5 da tre), fino ad arrivare a Baccheschi, Malentacchi (2/4 da tre) e Romboli.

La Gea da domenica inizierà la serie di semifinale con Poggibonsi, che ha eliminato Synergy Valdarno con un netto 103-62 in gara3.

*Gara 3, Gea Grosseto-Basket Calcinaia 75-63

GEA GROSSETO: Banchi 16, Scurti 5, Fommei, Furi 6, Liberati 12, Malentacchi 7, Romboli 2, Ense 14, Mari 9, Grascelli, Venezia, Baccheschi 4. All. Silvio Andreozzi.

BASKET CALCINAIA: Flavio Dal Canto 5, Andrea Dal Canto 7, Nufrio 5, Leonardo Berti 15, Toni, Pasquinelli 4, Bartalucci 17, Edoardo Berti, Gambini 8, Landi 2, Pasqualetti. All. Andrea Scocchera.

ARBITRI Ciabattini di Terranuova Bracciolini e Gallerini di Sesto Fiorentino.

PARZIALI: 19-16, 38-30; 58-43.

STATISTICHE GEA: 18/31 tiri da due, 8/29 da tre, 15/24 nei liberi; 38 rimbalzi, 12 palle recuperate, 12 assist.