ORBETELLO – Saranno effettuate domenica 24 maggio le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo della Seconda guerra mondiale rinvenuta nel territorio comunale di Orbetello, in località Fonteblanda.

L’ordigno, una bomba da 500 libbre di fabbricazione inglese, è stato trovato al chilometro 156+900 sud della SS1 Aurelia, durante i lavori per la realizzazione del tratto “Costa della Maremma” della Ciclovia Tirrenica.

Tre fasi per la bonifica dell’ordigno

Le operazioni saranno affidate agli artificieri del Reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, e si svolgeranno in tre fasi distinte.

La prima riguarderà il disinnesco della bomba direttamente nel luogo del ritrovamento. Successivamente l’ordigno, una volta reso inerte, sarà trasportato con la scorta di Polizia stradale, Vigili del fuoco e Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana. Infine verrà effettuato il brillamento nella “Cava del Priorato”, sempre nel comune di Orbetello.

Ordinanza del prefetto e centro di coordinamento soccorsi

Per garantire il massimo livello di sicurezza, il prefetto di Grosseto Paola Berardino ha firmato un’apposita ordinanza ai sensi del codice della Protezione civile.

Contestualmente sarà attivato nel Comune di Orbetello il Centro coordinamento soccorsi, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e gli enti impegnati nelle operazioni: forze dell’ordine, vigili del fuoco, Anas, Ferrovie dello Stato, 118, Croce Rossa, Provincia, Comune di Orbetello, Acquedotto del Fiora e Italgas.

Evacuazioni nella zona rossa

L’ordinanza prevede la delimitazione di una zona rossa attorno al punto in cui si trova l’ordigno. Tutte le persone residenti all’interno dell’area dovranno essere evacuate dal Comune di Orbetello per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Chiusa la SS1 Aurelia: ecco i percorsi alternativi

Durante le operazioni sarà interdetto il traffico sulla SS1 Aurelia in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il chilometro 163+500, all’altezza dell’incrocio con la SP56 San Donato, e il chilometro 150+500, in corrispondenza dello svincolo di Albinia.

Il percorso alternativo individuato prevede:

SP56 San Donato

SP323

rotatoria della Barca del Grazi

SR74 Maremmana

rientro sulla SS1 Aurelia in località Albinia

Lo stesso itinerario sarà utilizzabile anche in direzione opposta per chi viaggia da sud verso nord.

Stop anche ai treni sulla linea Tirrenica

Prevista anche l’interruzione del traffico ferroviario sulla linea tirrenica Roma-Pisa-Genova, nel tratto compreso tra le stazioni di Orbetello e Grosseto.

La sospensione scatterà dalle ore 9 di domenica 24 maggio e resterà in vigore fino al termine delle operazioni di bonifica dell’ordigno bellico.