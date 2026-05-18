GROSSETO – Si chiude con un pareggio la spedizione emiliana del Big Mat Bsc Grosseto, dimostratosi ancora una mina vagante in grado di mettere in difficoltà anche le squadre più solide e blasonate come San Marino e, stavolta, Parma (foto di Noemy Lettieri). Allo stadio Nino Cavalli il bilancio è una prima vittoria per i biancorossi, che poi non riescono a bissare l’impresa e cedono il passo ai rivali.

In gara1 partenza prepotente del Parma che si porta sul 2-0 dopo i primi due attacchi, grazie al doppio di Geraldo Garcia e al triplo di Battioni. Il pareggio biancorosso arriva nel terzo tempo, grazie alla valida di Sellaroli che permette a Di Persia e Severino Mooa di arrivare a casa base, mentre il 3-2 lo sigla nell’inning successivo Alcala (valida di Di Persia). Subito dopo è arrivato il 3-3 emiliano con Battioni. Il Big Mat Bsc Grosseto si porta sul temporaneo 5-3 nell’ottavo inning con Sellaroli (valida di Lopez Sayas) e Caballero Sarmiento. Il Parma poi accorcia la distanze ma è il roster avversario ad aggiudicarsi il match pomeridiano con definitivo 5-4.

Tutt’altro andamento in gara2. Dopo una prima fase di studio, gli equilibri si spezzano nel terzo inning quando i ducali si scatenano ed ipotecano la vittoria mettendo a segno ben sei punti. Un vantaggio frutto di altrettante valide, tra cui i doppi di Angioi e Gonzalez Sanamè. Il 7-0 arriva con la valida di Battioni, il doppio di Garcia Rodriguez e la volata di sacrificio di Mineo. Ottima prova, inoltre, quella di Figueredo Cruz sul monte di lancio.

GARA UNO

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 002 100 020

Parma: 110 010 010

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (2/5), Sellaroli 7 (1/3), Caballero Sarmiento 8 (1/4), Lopez Sayas 2 (1/4), Alcala Quijije 4 (1/4), Noguera 9 (2/4), Marucci 3 (0/3), Di Persia 5 (1/4), Severino Mooa DH (0/3);

Parma: Angioi 6 (3/5), Gonzalez Sanamè 9 (0/4), Garcia Rodriguez 4 (1/4), Mineo 2 (0/3), Geraldo Garcia 5 (1/3), Leonora 7 (0/4), Ragionieri 3 (0/2, Flisi 0/1), Catellani DH (0/2, Astorri 0/1), Battioni 8 (2/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Fabiani (6.2 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 5 SO), Virgadaula (W, 2.1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO);

Parma: Bocchi (6.0 IP, 7 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 5 S0), Infante Carreno (L, 3.0 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 2 SO).

Arbitro capo: Filippo Guadagnini

Arbitro 1B: Andrea Caser

Arbitro 3B: Andrea Braga

GARA DUE

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Parma: 006 100 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (3/4), Sellaroli 7 (0/2, Ludovisi 0/1), Caballero Sarmiento 8 (0/2, Dragoni 0/1), Lopez Sayas 2 (0/4), Alcala Quijije 4 (0/3), Noguera 9 (1/3), Marucci 3 (0/2, Piccinelli 0/1), Di Persia 5 (0/3), Severino Mooa DH (0/2, Attriti 0/1);

Parma: Angioi 6 (1/4, Catellani 9 0/0), Battioni 8 (2/3, Tiburtini 0/2), Garcia Rodriguez 4 (1/4), Moneo 3 (1/3), Geraldo Garcia 5 (1/4), Gonzalez Sanamè 9 (2/4), Leonora DH (1/3), Flisi 7 (1/4), Astorri 2 (0/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Torres Lopez (L, 3.0 IP, 7 H, 6 R, 6 ER, 1 BB, 4 SO), Coviello Rodriguez (4.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 4 SO), Di Pietro (1.0 IP, 1 BB);

Parma: Figueredo Cruz (W, 6.0 IP, 3 H, 1 BB, 8 SO), Scotti (S, 3.0 IP, 1 H, 6 SO).

Arbitro capo: Andrea Caser

Arbitro 1B: Andrea Braga

Arbitro 3B: Filippo Guadagnini