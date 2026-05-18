STICCIANO – A Sticciano, nel comune di Roccastrada, sono iniziate le operazioni di allestimento del cantiere per un importante intervento di bonifica da parte di Acquedotto del Fiora: oltre 34mila euro l’investimento per la posa di 600 metri di nuova condotta in via del Rigo e il rifacimento dei pozzetti di manovra.

Il tratto di condotta idrica interessato dalla bonifica era sotto stretto monitoraggio da parte del Fiora: rilevate frequenti problematiche che comportavano la chiusura del flusso, l’azienda ha pianificato la sostituzione di 600 metri di condotta con una nuova tubazione in polietilene. Con questo intervento sarà possibile ridurre le perdite e garantire una maggiore continuità del servizio, il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità.

Nel corso dell’intervento potrebbero essere necessarie eventuali chiusure di flusso che, una volta definite a seconda dell’andamento del cantiere, saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali di Acquedotto del Fiora.

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