FOLLONICA – Giochi di una volta, sorrisi e tanta partecipazione nel cuore di Senzuno per la quinta edizione di “Rione in fiera”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Rione Senzuno con il patrocinio del Comune di Follonica che si è svolta sabato 16 maggio in via della Repubblica (Foto: Giorgio Paggetti).

Per tutto il pomeriggio il quartiere si è trasformato in un grande spazio dedicato al divertimento e alla socialità, con tanti bambini, famiglie e residenti che hanno preso parte all’evento.

Grande successo per i giochi vintage realizzati dai volontari dell’associazione, ispirati alle tradizionali attrazioni dei luna park e delle feste di paese, che hanno coinvolto partecipanti di tutte le età.

Non sono mancati premi, momenti di animazione e gli spazi ristoro curati dal gruppo carnevalesco gialloverde insieme alle attività commerciali del quartiere, che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione creando un clima di festa e condivisione.

Presente anche l’Avis comunale sezione Bertocci di Follonica con un proprio stand informativo dedicato alla promozione della donazione del sangue.

L’iniziativa si conferma così un appuntamento atteso per il quartiere di Senzuno e per la città, capace di unire tradizione, volontariato e voglia di stare insieme.