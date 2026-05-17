CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Grazie per avermi sbloccato un ricordo: guardando la foto che avete pubblicato ho così ritrovato anche io questa della mia classe con la maestra Milena Pellegrini» racconta Angela Fava di Castiglione della Pescaia. Angela ci ha inviato una foto di Ambrogio Fogar in visita alla loro classe.

«Noi avevamo dipinto un fazzoletto che poi regalammo al grande navigatore Fogar. Aspettare il suo rientro sul molo di Castiglione è un ricordo che ancora oggi ci fa emozionare. Grazie e complimenti per il vostro prezioso lavoro».

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

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