GROSSETO – Incendio questa mattina in un appartamento di via privata Salvatore Rosa, a Grosseto. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un immobile attualmente non abitato, facendo scattare l’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale.

Sul posto sono arrivate due squadre che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Le cause che hanno provocato le fiamme sono ancora in corso di accertamento.

Evitato il coinvolgimento degli edifici vicini

L’intervento dei Vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse agli edifici adiacenti. A causa dei danni riportati dalla struttura, l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

Durante le operazioni erano presenti anche la Polizia Municipale, i Carabinieri e la Polizia di Stato.

Nessun ferito

Non si registrano persone ferite o intossicate. Le verifiche sull’origine dell’incendio proseguiranno nelle prossime ore.