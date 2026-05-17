MARINA DI GROSSETO – Un incontro decisamente insolito e sorprendente quello avvenuto nella serata di ieri a Marina di Grosseto, dove un lupo è stato avvistato nella zona del porto. L’animale sarebbe stato visto nei pressi del distributore di carburante situato vicino all’area portuale.

A raccontare l’episodio è un cittadino che si è trovato faccia a faccia con il predatore: «Ieri sera ho avuto un incontro pazzesco… con un lupo, vicino il porto di Marina, all’altezza del distributore». L’avvistamento ha inevitabilmente suscitato sorpresa e curiosità, soprattutto considerando la vicinanza dell’animale a una zona frequentata e urbanizzata.

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Negli ultimi anni, tuttavia, la presenza del lupo in Maremma è diventata sempre più frequente, anche in aree prossime ai centri abitati e lungo la costa. Non è raro infatti che questi animali si spingano durante le ore notturne verso zone periferiche o antropizzate alla ricerca di cibo.

Gli esperti ricordano comunque che il lupo tende normalmente a evitare il contatto con l’uomo.

Resta comunque alta l’attenzione da parte dei cittadini, soprattutto dopo segnalazioni simili arrivate in passato anche da altre località costiere della provincia di Grosseto.