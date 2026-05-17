CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Mesto ritorno in serie A2 per la Blue Factor, sconfitta a domicilio 4-1 dal Forte dei Marmi nella quarta giornata dei playout.

In stagione il Forte di Roberto Crudeli non ha mai sofferto contro i biancocelesti di Massimo Bracali, forse nella gara d’andata in campionato, la prima stagionale, controllando comunque la partita. Il Castiglione ha dato tutto, come sempre, scontrandosi sul muro eretto dal solito Ricky Gnata. Nel Forte assente Duhalde squalificato e versiliesi che partono bene: dopo 4′ la bomba da oltre centro pista, da sinistra, dello spagnolo Ballestero filtra e buca Saitta per l’1-0. Al 14′ i maremmani hanno l’occasione per pareggiare. Fallo di Lopez su Cabiddu e rigore. Gnata ferma tre volte consecutive le conclusioni di Lasorsa. Sempre Lasorsa, nel miglior momento dei biancocelesti centra la traversa. Poi è sempre Lasorsa a franare su Lopez. Dal dischetto dei 5 metri e 40 Saitta intercetta il tiro di Ballestero, con la pallina che si arrampica e lo supera. 2-0.

Ad inizio ripresa dopo appena 40 secondi Lasorsa aggancia Ballestero e si prende il cartellino blu, con il Castiglione che resiste al powerplay rossoblu. Gnata diventa insuperabile, effettuando diverse parate decisive e spegnendo la voglia di rimonta castiglionese. Al 13′ così il contropiede del Forte porta al tiro da destra nuovamente Ballestero e il diagonale va a morire all’angolino per il 3-0 e la sua tripletta. Da questo momento la gara è sostanzialmente chiusa. Anche perché nemmeno un minuto e sul nuovo contropiede ci pensa Bozzetto, alza e schiaccia, a firmare il 4-0 ospite. Il Castiglione h comunque orgoglio e prova in tutti i modi a segnare il gol della bandiera. Ci riesce l’argentino Esquibel sul contropiede impostato da Diego Bracali e Maldini, con la stoccato sul secondo palo che questa volta non lascia scampo a Gnata. 4-1.

“Sulla partita di oggi poco da recriminare – ha detto Massimo Bracali, allenatore della Blue Factor – è girata sul nostro rigore fallito e sul loro invece segnato. E’ stata una stagione difficile, ma abbiamo fatto esordire tanti ragazzi giovani e di crescere. Contro il Forte c’è stato poco da fare, sono più quadrati di noi. Ai ragazzi ho detto di non essere delusi e di pensare se abbiamo fatto il massimo. Dobbiamo onorare le ultime due partite a Giovinazzo e Breganze. Noi come società abbiamo fatto il passo per la nostra gamba, cercando di valorizzare i ragazzi del posto. Ora guarderemo cosa fare per la prossima stagione”.

Playout 4 giornata, Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi 1-4

FORTE DEI MARMI: Riccardo Gnata, (Raffaello Ciupi); Tomas Lopez, Lorenzo Giovannelli, Alessandro Checchetto, Liam Bozzetto, Alex Raffaelli, Tommaso Giovannelli, David Ballestero Duran. All. Roberto Crudeli.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Diego Bracali, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avallaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Luca Molli di Viareggio, Andrea Molli di Modena.

RETI: pt (0-2) 4’05’ e 16’53 rig. Ballestero (FM); st 13’32 Ballestero (FM), 14’19 Bozzetto (FM), 22’09 Esquibel (C).

La classifica play out

Forte dei Marmi 22 punti; Afp Giovinazzo 17; Castiglione 11; Breganze 6