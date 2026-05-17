ORBETELLO – Il professor Giorgio La Malfa è stato ospite del Lions Club Orbetello “I Presidi”, presieduto da Luca Aldi, in occasione di un incontro dedicato alla situazione economica italiana.

La serata ha visto la partecipazione anche dell’assessore del Comune di Orbetello Silvia Magi e dell’assessore del Comune di Monte Argentario Paola Pucino.

“Crescita e redditi sotto la media europea”

Nel corso del suo intervento, Giorgio La Malfa ha analizzato i principali indicatori economici italiani partendo dai dati Istat. Secondo quanto illustrato dall’ex ministro, il reddito pro capite e la crescita del Pil risultano da anni inferiori alla media dei Paesi dell’Unione Europea, mentre il debito pubblico continua a crescere, attestandosi tra i più elevati dell’area europea dopo quello della Grecia.

La Malfa ha sottolineato come la Grecia, negli ultimi anni, sia però riuscita a ridurre in modo significativo il proprio debito pubblico.

“L’ingresso nell’euro senza riforme strutturali”

Tra le cause della situazione economica italiana, La Malfa ha indicato l’ingresso nell’euro senza le necessarie riforme strutturali, utilizzando una metafora sportiva: “come una squadra di Serie C entrata direttamente nel campionato di Serie A”.

Secondo il professore, negli anni si sarebbero inoltre susseguiti provvedimenti pensati per sostenere la domanda interna, senza però puntare con decisione sugli investimenti capaci di aumentare la produttività del sistema Paese.

Critiche anche sull’utilizzo delle risorse del Pnrr, che a suo giudizio avrebbero dovuto essere concentrate su settori ad alta produttività anziché distribuite per investimenti ordinari richiesti da enti locali e regioni.

“Servono investimenti in scuola, università e ricerca”

Per invertire la tendenza economica negativa, La Malfa ha indicato come priorità gli investimenti nella scuola, nell’università, nella ricerca applicata alle nuove tecnologie e nella promozione delle start-up innovative, settori nei quali l’Italia, secondo la sua analisi, avrebbe accumulato un ritardo rispetto agli altri Paesi europei.

L’incontro ha suscitato numerosi interventi e domande da parte dei soci e degli ospiti presenti.

Il tema del risiko bancario

Tra gli argomenti affrontati anche il recente risiko bancario. Rispondendo a una domanda dal pubblico, Giorgio La Malfa ha espresso forti critiche sull’operazione che ha portato alla scalata di Mps a Mediobanca.

Secondo l’ex ministro, al di là delle eventuali responsabilità oggetto di indagine, l’operazione rischierebbe di compromettere il ruolo storico di Mediobanca come banca di investimento e punto di riferimento per il sistema delle imprese italiane.