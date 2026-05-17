FOLLONICA – Una sala piena, un sax che rompe il silenzio, l’emozione trattenuta a stento. L’inaugurazione della mostra fotografica “Tra cielo, terra e mare“, dedicata alla memoria di Manfredo Pinzauti, ha trasformato sabato sera la Pinacoteca Civica di Follonica in un luogo di emozione autentica e collettiva. Un boom di presenze quasi inaspettato. O forse sì, perché chi ha conosciuto Manfredo sa bene quante persone fossero legate a lui e alla sua arte.

Erano le 18 di sabato 16 maggio quando Piazza del Popolo ha cominciato a riempirsi. E l’affetto che si respirava non era il solito cortese interesse per un vernissage. Era qualcosa di più caldo, più intimo. Era il ritorno di una persona cara, restituita alla sua città attraverso 39 scatti scelti con cura meticolosa dal curatore artistico Giuseppe Cardoni, che di Manfredo conosceva il linguaggio visivo e la maniacale ricerca della perfezione.

A introdurre la serata ci ha pensato Stefano Cocco Cantini, amico e musicista, con il suo sax. Note che non commentavano le fotografie, ma le abitavano, come se la musica fosse l’altra faccia dello stesso sguardo. Cocco Cantini, che ha definito Manfredo una persona eccezionale, ha offerto al pubblico un preludio perfetto per immergersi nelle immagini. Musica e fotografia, due arti che Manfredo avrebbe sicuramente apprezzato insieme.

Manfredo Pinzauti

Nato a Firenze il 27 giugno del 1964, cresciuto tra Prata e Follonica, Manfredo aveva nel cuore una doppia appartenenza: la Maremma come radice, Milano e il mondo come palcoscenico. Diplomato in Fotografia pubblicitaria all’Istituto Europeo di Design nel 1988, ha lavorato per decenni con i più importanti gruppi editoriali italiani (come Rizzoli, Mondadori, Condé Nast) e per brand del calibro di Ferrero, Illy Caffè, Ferrovie dello Stato, Mediobanca, Loro Piana. Dal 2000 al 2009, nello staff della storica agenzia Grazia Neri, aveva affinato un talento già raro in qualcosa di ancora più straordinario.

Le sue fotografie sono ancora visibili in campagne pubblicitarie che hanno plasmato l’immaginario collettivo di intere generazioni. In silenzio, senza clamore, Manfredo ha lavorato e ha contribuito a colorare le nostre giornate di bellezza, da Roma a Pechino, da New York a Manila. Chi gli era vicino ha avuto la fortuna di conoscere anche la sua anima mite e il suo spirito gioviale, espresso spesso tramite un sorriso che, come i suoi scatti, sembrava sempre cogliere l’essenza nascosta delle cose. Manfredo avrà avuto come tutti noi i suoi difetti, ma erano decisamente oscurati dai pregi ben più numerosi e da una sensibilità che traspariva in ogni fotogramma.

Manfredo Pinzauti ha lasciato questo mondo a Firenze il 21 novembre del 2024, dopo una breve malattia, cedendo lo spazio a un abisso che questa mostra prova, almeno in parte, a colmare.

Un viaggio per immagini tra cielo, terra e mare

La mostra non è solo un omaggio a Manfredo: è un omaggio a un territorio visto con i suoi occhi. Follonica, la Maremma, il mare: a volte fermi, altre in movimento, a volte casa, altre volte sfuggenti. Le 39 fotografie selezionate raccontano paesaggi e particolari che parlano di movimenti e attese, compagnia e solitudine. Quella solitudine che può coglierti anche in mezzo alla folla, quando l’occhio si posa su un dettaglio lontano che rimarrà impresso nella memoria per anni.

Colore e luce la fanno da padrone. Manfredo era un maestro nel gestire la luminosità, la trasformando assieme a lei il reale in evocazione: non descrive, ma suggerisce. Le sue immagini in bianco e nero della Maremma convivono con scorci a colori che sembrano vibrare. Ritrovarlo in una mostra tutta dedicata a lui è come ritrovarlo dentro casa sua. E fino al 21 giugno, questa casa è la Pinacoteca Civica di Follonica, a due passi dal quel mare lungo il quale Manfredo ha passeggiato tanto, e che ha ispirato tanta bellezza.

Come visitare la mostra

La mostra è ad ingresso gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. Sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle 15:30 alle 19:30, fino al 21 giugno 2026. La Pinacoteca Civica di follonica si trova in Piazza del Popolo.

“Tra cielo, terra e mare” è un progetto curato da Lina Senserini, Giuseppe Cardoni, Fabio Zappalorti, Delfina Innocenti, Chiara Pierini, Fabiola Bertolai. La musica è stata curata da Stefano Cocco Cantini

Si tratta di un progetto promosso dall’Associazione Culturale Letteratura e Dintorni, realizzato con il sostegno del Comune di Follonica e dei tanti amici e sostenitori come Stefania Calamai “Anima”, Paolo Boccia, Adelaide e Rolf Wildberger, Lorenzo Zonin, Gelateria Sogni Colosi, Pietro lervolino.

Tutte persone e realtà che hanno voluto rendere possibile questo dono alla comunità. Un progetto nato dall’affetto, e accolto dall’affetto. Come Manfredo avrebbe voluto.