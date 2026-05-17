TIRLI – Si sono svolte nei locali degli Usi civici di Tirli le elezioni per il rinnovo del direttivo della Pro Loco del paese. Su 113 soci aventi diritto hanno partecipato al voto in 77, con un’affluenza definita molto alta dagli organizzatori.

Otto i candidati che hanno deciso di mettersi in gioco per contribuire all’attività dell’associazione. Oltre al presidente uscente Alessandro Cini e al vicepresidente Cristian Talarico, erano candidati anche Fausto Bai, Nicholas Chimenti, Luciana Momentè, Lorenzo Ramazzotti, Gaia Signori e Viola Tiberi.

Il seggio è rimasto aperto dalle 16 alle 19 e ogni socio poteva esprimere da una a tre preferenze.

I risultati delle votazioni

Questo l’esito delle urne:

Alessandro Cini: 50 voti

Cristian Talarico: 41 voti

Viola Tiberi: 37 voti

Gaia Signori: 31 voti

Luciana Momentè: 21 voti

Nicholas Chimenti: 21 voti

Lorenzo Ramazzotti: 12 voti

Fausto Bai: 10 voti

Il nuovo direttivo sarà quindi composto da Alessandro Cini, Cristian Talarico, Viola Tiberi, Gaia Signori, Luciana Momentè e Nicholas Chimenti. Sei i componenti eletti, anche in virtù della parità di voti registrata.

“Porteremo avanti il programma già definito”

Grande soddisfazione per Alessandro Cini, riconfermato alla guida della Pro Loco insieme al vicepresidente Cristian Talarico.

“La riconferma – dichiara Cini – è il frutto del lavoro svolto nel triennio precedente insieme al vecchio direttivo. Porteremo avanti il nostro programma primavera-estate-autunno-inverno 2026/2027, già deciso a gennaio con la precedente dirigenza, cercando di organizzare eventi capaci di coinvolgere tutti”.

Il presidente ha inoltre rivolto un appello alla collaborazione dei cittadini del paese in vista dei prossimi tre anni di attività dell’associazione.

“Daremo il meglio di noi – aggiunge – e chiediamo collaborazione esterna dai nostri paesani per affrontare al meglio il nuovo mandato. Un ringraziamento di cuore va a tutti coloro che hanno partecipato al voto”.

Il prossimo appuntamento

La Pro Loco ha già annunciato il prossimo evento: domenica 7 giugno, dalle ore 16, in piazza del Popolo si terrà il tesseramento per l’anno 2026, accompagnato da un rinfresco aperto ai partecipanti.