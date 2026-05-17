GROSSETO – Non basta l’acuto di Benedetti a spese del Desenzano per regalare al Grifone il pass per la seconda fase della poule scudetto (foto d’archivio di Paolo Orlando). Sul rettangolo verde del Tre Stelle finisce 1-0 per i maremmani con rete poco prima del riposo, contro un avversario che non ha mollato fino alla fine e si è conquistato il biglietto per la semifinale; proprio poco prima del triplice fischio, espulsione di Marcu. Il successo in terra bresciana è però una vittoria senza gioia, seppure per un risultato non preventivato fra gli obiettivi stagionali e in un triangolare con tutte e tre le sfidanti a tre punti.