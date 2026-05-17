TORINO – È stato presentato nel corso della 38esima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino “Riflessioni dalla Maremma”, il nuovo volume di Carlo Vellutini, arricchito dalle fotografie di Cesare Moroni, che ne è anche editore. Il libro, selezionato dalla Regione Toscana, è stato ospitato nello stand istituzionale al padiglione Oval, confermando l’attenzione verso un progetto che unisce racconto, identità territoriale e impegno civile.

«Da anni le mie pubblicazioni sono presenti al Salone del Libro, sia nello stand di Moroni editore sia in quello della Regione Toscana, che ringrazio per aver scelto “Riflessioni dalla Maremma” tra le presentazioni organizzate dall’ente – ha dichiarato Carlo Vellutini – Sono felice e orgoglioso di aver potuto parlare di Maremma a Torino, promuovendo la nostra terra e le sue bellezze in un contesto così prestigioso e di fronte a un pubblico attento e interessato proveniente dall’Italia e dall’estero».

Per Cesare Moroni l’appuntamento torinese rappresenta un momento consolidato, visto che l’editore partecipa ininterrottamente al Salone dal 2013. «Quest’anno – ha ricordato Moroni – il nostro stand ospita oltre cento titoli, molti dei quali dedicati alla Maremma e al Monte Amiata, sotto le insegne di Moroni Editore ed Heimat. Otto titoli sono poi presenti anche nello stand della Regione Toscana insieme a quelli di altri editori. I testi di “Riflessioni dalla Maremma” si integrano perfettamente con il percorso narrativo di Carlo Vellutini. Da tempo desideravamo realizzare un progetto comune e questa pubblicazione ne è la naturale evoluzione».

Il volume raccoglie riflessioni, immagini e suggestioni che raccontano una terra complessa e affascinante, restituendone atmosfere, paesaggi e memorie. Un lavoro che unisce scrittura e fotografia con l’obiettivo di valorizzare un territorio che continua a essere fonte di ispirazione culturale e civile. Particolarmente significativo è anche lo scopo benefico dell’opera, con il ricavato che sarà devoluto alla Lilt di Grosseto, a sostegno delle attività di prevenzione e lotta contro i tumori. Un gesto che rafforza il legame tra cultura, comunità e solidarietà, temi centrali nel percorso sia dell’autore, sia dell’editore.