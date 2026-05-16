GROSSETO – Atto definitivo del triangolare della poule scudetto di Serie D del Grifone, che sfiderà il Desenzano in terra bresciana. Avversario inedito per i torelli, reduci dal ko casalingo per 3-2 contro l’Ostiamare (foto di Paolo Orlando), a sua volta sconfitta in casa 2-0 dai lombardi.

“Andiamo a tentare di fare il colpaccio – ha detto mister Indiani nella conferenza stampa della vigilia – con due gol di scarto passiamo noi, nel calcio nella partita singola non si sa mai e noi questa piccola speranza la coltiviamo. Percentuale di riuscita? Ci dice male però andiamo a giocarcela. Se andiamo in vantaggio dopo cinque minuti la percentuale aumenta, se la partita va avanti sullo 0-0 diminuisce, ma ce la giochiamo. Fra i loro bomber Brighenti è infortunato ma come gruppo ha segnato tanto, è una squadra che gioca. E’ una partita aperta da tutte e due le parti, ma queste sono gare totalmente diverse dal campionato”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Cesario, D’Ancona, Fiorani, Guerrini, Italiano, Malva, Marcu, Marzierli, Masini, Monteverde, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 16 al Comunale Tre Stelle di Desenzano.